Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung Tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội, cho biết các bác sĩ tại đây vừa điều trị cho bệnh nhân mắc chứng co thắt âm đạo.

Ngày 20/5, bệnh nhân H. (trú tại Hà Nội) đến khám nguyện vọng bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) vì mong con. Sau thăm khám, phát hiện bệnh nhân mắc một rối loạn tình dục nữ hiếm gặp là co thắt âm đạo (Vaginismus). Theo bác sĩ Ngọc, đây là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu sinh dục ngoài ý muốn người bệnh, ngăn cản mọi động thái đưa vào âm đạo.

Vì mắc chứng bệnh lạ nên cô gái không thể ân ái cùng chồng. Ảnh minh họa.

Chị H. tâm sự chưa từng quan hệ tình dục một lần nào dù đã kết hôn nhiều năm, dẫn đến việc không thể có con. Mỗi khi chồng vừa chạm nhẹ vào vùng kín là chị đã co cứng các cơ, khiến cho chồng không thể thâm nhập được vào “cô bé”.

Để chiều chồng, chị H. chỉ còn biết dùng tay, dần dần chị có tâm lý mặc cảm, tội lỗi vì không thể làm chồng thỏa mãn. Nhiều lần, chị từng có ý nghĩ ly hôn để giải thoát cho chồng. Bản thân chị cũng đi khám ở một số nơi, bác sĩ tư vấn đưa ra các biện pháp hỗ trợ nhưng mỗi lần ân ái, chị H. vẫn sợ hãi và đau đớn.

Bác sĩ Minh Ngọc cho biết bệnh nhân được tham vấn tâm lý và trị liệu, chỉ sau 3 buổi, tình trạng bệnh đã cải thiện tích cực. Hiện, chị H. không còn tâm lý lo lắng quá mức khi có vật thể thâm nhập vào âm đạo.

Theo bác sĩ Ngọc, co thắt âm đạo là một trong những rối loạn tình dục nữ khá hiếm gặp, nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, ngoài ra còn có thể là nội tiết, chấn thương, phẫu thuật...

Một số trường hợp khác có thể do người bệnh bị ám ảnh bởi trải nghiệm tình dục lần đầu quá thô bạo dẫn đến tâm lý sợ hãi cho những lần quan hệ tình dục về sau. Biểu hiện của hội chứng co thắt âm đạo là người bệnh không thể kiểm soát khả năng co - giãn cơ vùng chậu, mà phản xạ co thắt xuất hiện ngoài ý muốn.

Ngoài ra bệnh nhân rất sợ hãi, lo lắng quá mức, hay giật lùi người, ưỡn lưng, né tránh khi chuẩn bị thăm khám. Để điều trị hiệu quả những trường hợp này, bác sĩ Ngọc cho rằng cần phải tìm hiểu rõ vấn đề của bệnh nhân, từ đó cá thể hóa điều trị. Trong một số trường hợp, bác sĩ phải kết hợp nhiều phương pháp điều trị như tâm lý liệu pháp, trị liệu tình dục và thuốc.

Bác sĩ Ngọc cho biết đa số bệnh nhân đều ngại đi khám, chỉ âm thầm chịu đựng khiến tình trạng thêm nặng nề, để lại hậu quả đến cả sinh sản và đời sống tình dục, thậm chí đời sống hôn nhân của 2 vợ chồng. Nếu mắc hội chứng này, các cặp vợ chồng cần trao đổi, chia sẻ thẳng thắn với nhau trong vấn đề tình dục. Nếu có bất thường không thể tự khắc phục, cần đến ngay các cơ sở y tế khám.

