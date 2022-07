Auckland, New Zealand. Auckland được mệnh danh là “thành phố của những cánh buồm” với hàng nghìn chiếc du thuyền, cano, tàu thủy neo đậu mỗi ngày. Nét đặc biệt của thành phố lớn nhất New Zealand này là vừa sôi động vừa yên bình, từng được bình chọn vào top những nơi đáng sống nhất thế giới nhiều năm trước.

Nếu đã đến Mỹ, các địa danh du khách không nên bỏ qua gồm Tượng Nữ thần tự do, Quảng trường Thời đại - Times Square (New York) hay Đại vực Grand Canyon (Arizona). Tượng Nữ thần tự do nặng 229 tấn, thân cao 46m, được đặt trên một bệ lớn tại đảo Bedloe, cửa sông Hudson và nhìn ra cảng New York. Quảng trường Thời đại (Times Square) là giao lộ chính ở Manhattan. Nơi đây luôn tụ tập đông người. Khách du lịch thường tới đây vui chơi và xem các trò chơi của nghệ sĩ đường phố. Các tiệm bán đồ lưu niệm, thời trang ở đây kinh doanh rất đắt hàng.