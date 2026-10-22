Quốc lộ 6, đoạn từ nút giao với đường Vành đai 4 đến cầu Mai Lĩnh (Hà Nội), tồn tại nhiều ổ gà đọng nước, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Không ít người đi xe máy đã bị trượt ngã tại đoạn đường này.

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Theo ghi nhận của PV chiều 21/10, Quốc lộ 6, đoạn từ nút giao với đường Vành đai 4 đến cầu Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), tồn tại nhiều ổ gà đọng nước, khiến giao thông ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trước cửa số nhà 1078 Quốc lộ 6 (phường Yên Nghĩa), theo hướng từ Yên Nghĩa đi cầu Mai Lĩnh, xuất hiện một ổ gà dài gần 1m, sâu khoảng nửa bánh xe ô tô con.

Mỗi khi ô tô đi qua, bánh trước sụp xuống ổ gà sâu, khiến thân xe chao nghiêng, nước bắn tung tóe.

Hình ảnh do anh Nguyễn Bá Sinh chụp ngày 6/10.

Anh Nguyễn Bá Sinh, người dân sống trên Quốc lộ 6, cho biết ổ gà sâu, đọng nước khiến người đi xe máy dễ sa xuống, mắc kẹt hoặc trượt ngã. “Đặc biệt vào buổi tối, nếu xe máy lao xuống ổ gà rồi ngã ra đường thì xe phía sau có thể ập tới ngay”, anh Sinh chia sẻ.

Khu vực trước cửa số nhà 1129 Quốc lộ 6, theo hướng từ cầu Mai Lĩnh đi Yên Nghĩa, cũng xuất hiện một ổ gà sâu, đọng nước.

Bà Lê Thị Hồng (trú tại Yên Nghĩa, Hà Nội) cho biết, bà chứng kiến nhiều người điều khiển xe máy bị ngã do đi vào ổ gà này. Để cảnh báo cho người đi đường, những người dân sinh sống tại đây đã dùng cành cây, hộp xốp... đặt vào ổ gà để người lái xe tránh né.

Ông Nguyễn Văn Chuẩn, nhân viên tuần đường của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ I Hà Tây, cho biết trên đoạn đường ông phụ trách có khoảng 10-15 ổ gà. Những ngày gần đây, nước đọng trên mặt đường do rãnh thoát nước bị sập, khiến nước thải tràn ra và làm hư hỏng lớp nhựa mặt đường.

“Nước là kẻ thù số 1 của nhựa đường. Nước cứ tràn ra là mặt đường bong tróc, hư hỏng. Khi nước chưa thoát hết thì chúng tôi cũng chưa thể vá đường. Ngày nào chúng tôi cũng tuần đường, ghi chép hiện trạng và báo cho các đơn vị quản lý liên quan để có hướng xử lý”, ông Chuẩn nói.

Cũng theo ông Chuẩn, khi phát hiện hư hỏng trên mặt đường, cán bộ tuần đường sẽ sử dụng ứng dụng của công ty để chụp ảnh. Trong dữ liệu có đủ thông tin về vị trí, tình trạng thời tiết, địa chỉ... Ngay khi có đủ điều kiện công ty sẽ tiến hành sửa chữa.

Ông Chuẩn cho biết thêm, do tuyến đường vừa thi công vừa khai thác nên mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nếu đặt biển cảnh báo, ô tô, xe máy sẽ khó lưu thông, gây ùn tắc liên tục. Trong khi chưa thể sửa chữa mặt đường do nước còn đọng, các nhân viên phải xử lý bằng cách thông báo tình trạng đến VOV Giao thông để khuyến cáo người dân hoặc tạm thời dùng gạch, đất lấp ổ gà nhằm giảm nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 13h ngày 21/10, tại Quốc lộ 6 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe máy và ô tô ben, khiến một người tử vong tại chỗ.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang BKS 29X1-796.XX do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông theo hướng từ cầu Mai Lĩnh đi Yên Nghĩa.

Khi đến trước cửa số nhà 1127 quốc lộ 6 (phường Yên Nghĩa), xe máy lao vào một ổ gà khiến nam thanh niên ngã ra đường và bị ô tô ben mang BKS 29C-016.XX cán trúng.

Hậu quả, nam thanh niên tử vong tại chỗ; xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.