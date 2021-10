11/04/2017

Nếu chẳng may bạn mua hàng mà hàng kém chất lượng hoặc không như mong đợi, bạn có thể trả lại hoặc đổi hàng. Điều này rất đơn giản khi bạn mua hàng do Amazon bán hoặc do Amazon đảm bảo.