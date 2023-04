Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km nối Đồng Nai, Bình Thuận được đưa vào khai thác sử dụng ngày 29/4. Theo thiết kế ban đầu, cao tốc có 6 làn xe, vận tốc cho phép tối đa 120km/h.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết giảm tốc xuống còn 120km/h

Tuy nhiên, trước 2 ngày thông xe, chiều 27/4, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do đoạn đường mới khai thác tạm, chưa chính thức do đó để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông (C08) đã kiến nghị giảm tốc xuống còn 100km/h.

Đây là quyết định được đưa ra sau khi Khu quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) cùng với các bên liên quan khảo sát thực tế toàn tuyến cao tốc trước khi đưa vào khai thác.

Đại diện Khu quản lý đường bộ 4 cho biết thêm, việc giảm tốc độ nhằm đảm bảo an toàn cho xe chạy, bởi tuyến còn một số hạng mục nút giao, đường dẫn, hàng rào chưa hoàn thiện.

Ngoài việc giảm vận tốc chung trên toàn tuyến, các đơn vị cũng thống nhất đề xuất đối với những đoạn chưa đảm bảo an toàn, xe chỉ được chạy tối đa 80 km/h trong thời gian khai thác tạm.

Theo thiết kế, dọc tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có nhiều nút giao với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Hiện tuyến cao tốc trên chưa có trạm dừng nghỉ, chưa thu phí. Tuy nhiên, khi khai thác tuyến Dầu Giây - Phan Thiết, sẽ rút ngắn thời gian từ TP.HCM đi Phan Thiết còn khoảng 2 giờ.