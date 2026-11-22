Tiền vệ Đào Quý Vương cho biết, sau trận ra quân tại World Cup, HLV Cristiano Roland động viên U17 Việt Nam tiếp tục giữ sự tập trung, sẵn sàng quyết đấu U17 New Zealand.

Quý Vương cho biết, sau trận U17 Việt Nam thua 23 trước Á quân châu Âu U17 Bỉ, Ban huấn luyện ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở toàn đội quên nhanh trận đấu đã qua để hướng tới những thử thách tiếp theo.

“HLV Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về các cầu thủ. Thầy yêu cầu đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo”, tiền vệ U17 Việt Nam chia sẻ.

Quý Vương rất tự tin. Ảnh: VFF

Quý Vương khẳng định các cầu thủ Việt Nam học hỏi được nhiều điều từ U17 Bỉ, đặc biệt là cách tổ chức lối chơi và tốc độ xử lý bóng. Vì vậy, U17 Việt Nam cần phải chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau để có thể phối hợp và thoát pressing.

Trước trận đấu mang tính then chốt ở vòng bảng với U17 New Zealand, Quý Vương nhấn mạnh toàn đội không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào tại bảng đấu, mà luôn đặt mục tiêu cao nhất ở từng trận.

U17 Việt Nam quyết chơi một trận sòng phẳng với U17 New Zealand. Ảnh: VFF

“Ba đối thủ ở vòng bảng đều rất mạnh. Chúng tôi quyết tâm chơi một trận đấu cống hiến và giành chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ”, tiền vệ U17 Việt Nam nhấn mạnh.

Trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand lăn bóng vào lúc 22h30 ngày 23/11.