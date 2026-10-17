Cây phượng trong khuôn viên trường tiểu học gãy đổ, đè lên ô tô đang đỗ ngoài đường, chủ xe yêu cầu nhà trường bồi thường 71 triệu đồng nhưng bị tòa án bác đơn ở cả hai cấp.

Đỗ xe ngoài đường bị cây đổ rồi đòi bồi thường

Ông Lê Thế D. (TPHCM) là chủ chiếc ô tô Hyundai Accent màu trắng, sản xuất năm 2022. Khoảng 23h ngày 26/10/2024, ông D. đỗ xe trên đường H., cách cổng Trường Tiểu học N. khoảng 40m.

Đến 9h45 ngày 27/10/2024, ông D. phát hiện cây phượng trong khuôn viên trường, cao khoảng 8m, đường kính khoảng 60cm, bị gãy ngang gốc và đổ đè lên ô tô của mình. Người dân trình báo công an phường, sau đó, lực lượng chức năng đến hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc.

Ông D. đưa xe đến trung tâm sửa chữa và được báo giá tổng chi phí hơn 116,5 triệu đồng, chưa bao gồm các khoản phát sinh. Sau nhiều lần liên hệ đề nghị nhà trường hỗ trợ nhưng không được chấp nhận, ông gửi đơn yêu cầu Công an phường T. cầu giải quyết vụ việc.

Theo ông D., xe được đỗ sát lề đường, bánh xe gần nhất cách vỉa hè khoảng 0,25m, tại khu vực không có biển cấm dừng, đỗ. Ông cho rằng mình không vi phạm quy định giao thông và thời điểm cây đổ chỉ có mưa, gió, đây không phải sự kiện bất khả kháng.

Về nguyên nhân cây gãy, ông D. cho rằng gốc cây bị mục rỗng, trong khi phần quanh gốc bị bê tông hóa khiến cây không phát triển bình thường. Theo ông, nhà trường có trách nhiệm quản lý, chăm sóc cây xanh, kiểm tra tình trạng sâu bệnh, mục rỗng và có biện pháp phòng ngừa nguy cơ gãy đổ.

Ông cho rằng việc cây gãy đổ có thể được dự báo, phòng ngừa thông qua kiểm tra, chăm sóc và xử lý cây có dấu hiệu nguy hiểm. Do đó, ông D. yêu cầu Trường Tiểu học N. bồi thường 71 triệu đồng để khắc phục thiệt hại đối với chiếc xe.

Cây phượng trong khuôn viên trường tiểu học gãy đổ, đè lên ô tô đang đỗ ngoài đường, chủ xe yêu cầu nhà trường bồi thường 71 triệu đồng nhưng không được tòa chấp nhận. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Phía nhà trường không chấp nhận yêu cầu. Đại diện trường cho rằng sự việc xảy ra trong thời gian bão Trà Mi ảnh hưởng đến khu vực TPHCM, gây mưa lớn, dông, lốc và gió mạnh. Đây là nguyên nhân khiến cây phượng bật gốc, đổ trúng ô tô.

Nhà trường cho biết đã thuê Công ty TNHH T. thực hiện việc kiểm tra, cắt tỉa, mé nhánh và hạ chiều cao cây xanh trong khuôn viên. Tháng 8/2024, đơn vị này thực hiện công việc đối với nhiều cây xanh, trong đó có 18 cây phượng vĩ, với tổng chi phí 48,6 triệu đồng.

Theo nhà trường, ông D. đỗ xe trên đường giao thông công cộng, không thuộc bãi đỗ do trường quản lý. Việc hai bên không có hợp đồng hay thỏa thuận về vị trí đỗ xe cũng được các bên xác nhận tại tòa.

Trường Tiểu học N. đề nghị tòa án xem xét khi nhà trường đã kiểm tra sự phát triển của cây, thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc, kiểm tra nghiêm ngặt cắt tỉa cành, mé nhánh, hạ chiều cao, loại trừ các sự cố nhưng tai nạn vẫn xảy ra bởi mưa, gió, bão làm cây xanh gãy, đổ... gây thiệt hại thì đây được xem là sự kiện bất khả kháng nên trường sẽ không phải bồi thường thiệt hại.

Tòa xác định thiệt hại do bất khả kháng, bác yêu cầu bồi thường

Tại bản án sơ thẩm, TAND Khu vực 7 - TPHCM không chấp nhận yêu cầu buộc Trường Tiểu học N. bồi thường 71 triệu đồng của ông D.

Không đồng ý, ngày 29/12/2025, ông D. kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Nhà trường đề nghị giữ nguyên bản án.

Xem xét vụ án, HĐXX phúc thẩm đánh giá các tài liệu về thời tiết cho thấy khu vực xảy ra sự việc có mưa vừa đến mưa to, dông kèm lốc, sét vào sáng 27/10/2024 do ảnh hưởng của bão Trà Mi. Hiện tượng này được xác định thuộc trường hợp thiên tai theo quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông D. cho rằng nhà trường bê tông hóa gốc cây khiến cây bị mục rỗng và gãy đổ, nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh. Tại thời điểm giải quyết vụ án, gốc cây đã bị loại bỏ, vị trí trồng cây được tráng lại xi măng nên không còn cơ sở xác định nhà trường có xây bục, bệ bê tông quanh gốc cây hay không.

Tòa cũng xem xét hợp đồng và biên bản làm việc giữa nhà trường với Công ty TNHH T. về việc chăm sóc cây xanh. Các tài liệu thể hiện nhà trường đã thuê đơn vị thực hiện công việc cắt tỉa, mé nhánh, hạ chiều cao cây trong khuôn viên. Từ đó, HĐXX cho rằng chưa có căn cứ khẳng định nhà trường có hành vi trái pháp luật trong việc quản lý cây xanh.

Về vị trí đỗ xe, Công an phường Đ. cho biết, tại thời điểm cây đổ, trên tuyến đường nơi xe của ông D. đỗ không có biển cấm dừng, đỗ cũng như không lắp biển cho dừng, đỗ tại khu vực xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, theo HĐXX, chiếc ô tô được ông D. đỗ trên phần đường lưu thông suốt nhiều giờ trong điều kiện thời tiết xấu, mưa to, gió mạnh do ảnh hưởng của bão. Vị trí đỗ xe cách nơi cư trú của ông khá xa và nằm ngoài sự quản lý của ông trong thời gian dài. Điều này thể hiện sự chủ quan, thiếu thận trọng trong việc bảo quản tài sản, là yếu tố góp phần dẫn đến thiệt hại.

Tòa xác định không có căn cứ cho thấy nhà trường có lỗi trong việc quản lý cây xanh; nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cây phượng đổ, làm hư hỏng ô tô được tòa sơ thẩm xác định là sự kiện bất khả kháng theo khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 phù hợp quy định.

Vì vậy, theo HĐXX, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông D.

Ngày 7/4/2026, TAND TPHCM tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông D., giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác yêu cầu buộc Trường Tiểu học N. bồi thường 71 triệu đồng.

(Bài viết dựa trên Bản án số 676/2026/DS-PT ngày 7/4/2026 của TAND TPHCM).