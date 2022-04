Chân dài, xe sang xuất hiện trong MV của Cường Seven

Love is blind là sáng tác của Quân R.E.V (Hoàng Lê Quân), có sự tham gia đóng góp của Cường Seven. Bài hát sôi động, được phối thuần House đầy bí ẩn và càng cuốn hút bởi cách hát lơi lả, phong trần của ca sĩ.

MV Love is blind nóng bỏng bởi loạt phần trình diễn nối nhau của các chân dài mặc nội y. Bối cảnh MV chính là show diễn thời trang Venus’ Secret thật. Do vậy, Cường Seven và ê-kíp chỉ có thể quay một lần. Với kinh nghiệm sân khấu nhiều năm, Cường Seven đã hoàn thành phần quay thuận lợi. Từng cử chỉ, điệu nhảy của anh trước ống kính tự tin, thành thục.

Ban đầu, Cường Seven định quay MV Love is blind ở bãi biển nhưng trùng hợp show Venus’ Secret diễn ra cùng thời điểm ở đó. May mắn, mọi thứ đều ăn khớp, từ phong cách của Cường Seven, lời bài hát ca ngợi vẻ quyến rũ của phụ nữ đến vẻ nóng bỏng của các mẫu nội y.

Cường Seven trong MV.

Love is blind là câu chuyện của chàng trai trót rơi vào lưới tình của một cô nàng quyến rũ. Sự kiêu kỳ và gợi cảm của cô khiến anh mê đắm, mặc kệ đúng sai. Dần dần, anh không còn là chính mình, chỉ biết lao đầu vào ái tình như con thiêu thân. Chàng trai bị tổn thương nhưng không thể thoát ra khỏi tình yêu mù quáng.

Cường Seven hiện không nhận phim, dành trọn năm 2022 cho âm nhạc. Sau ca khúc Oscar, anh đã chọn hướng đi mới trong âm nhạc của mình với mở màn là Love is blind. Sắp tới, anh quyết định theo đuổi dòng House thời thượng, thiên về trình diễn. "Ở Việt Nam chưa có nhiều người chính thức theo đuổi dòng House, hầu hết là các sản phẩm remix để đi diễn bar, club", ca sĩ cho hay.

Ca sĩ tương tác với mẫu nội y.

Nhìn lại giai đoạn chuyển từ vũ công sang ca sĩ, Cường Seven tự thấy mình còn non, các màn trình diễn đều thiên về "vũ công hát" hơn là ca sĩ. Vì thế, dư luận ấn tượng chưa tốt về khả năng hát của anh. "Sau lần biểu diễn Beautiful girl bị chê trên sóng trực tiếp, tôi quyết tâm thay đổi. Nhiều người nói tôi chỉ nên làm dancer thôi, đừng đi hát làm gì. Đây là thiếu sót của mình, tôi luôn nhìn vào nó để sửa đổi", anh nói.

Mỹ Lê