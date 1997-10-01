Bà Phạm Thị Thanh Trà

Cán bộ chỉ đạo chuyên môn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu Quốc hội khóa XV.