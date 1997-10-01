Bà Phạm Thị Thanh Trà

-
9/1985 - 9/1987
Giáo viên Trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
-
9/1987 - 10/1997
Cán bộ chỉ đạo chuyên môn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
-
11/1997 - 11/1999
Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
-
12/1999 - 11/2000
Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
-
11/2000 - 1/2002
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái
-
2/2002 - 1/2006
Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái
-
2/2006 - 3/2008
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái
-
4/2008 - 4/2011
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
-
4/2011 - 4/2014
Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái
-
4/2014 - 9/2016
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016)
-
10/2016 - 1/2017
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái
-
2/2017 - 9/2020
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái
-
10/2020 - 4/2021
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
-
4/2021 - 1/2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XV
-
1/2025 - 10/2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XV
-
25/10/2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu Quốc hội khóa XV.