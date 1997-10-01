icon navigator icon
Bà Phạm Thị Thanh Trà
Phó Thủ tướng Chính phủ
Phạm Thị Thanh Trà
Năm sinh: 21/01/1964
Quê quán: Tỉnh Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm
Quá trình công tác
