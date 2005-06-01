icon navigator icon
Ông Nguyễn Văn Quảng
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Năm sinh: 23/08/1969
Quê quán: Thành phố Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật
Quá trình công tác
