Quá trình công tác

Ủy viên Ủy ban kiểm sát, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

Kiểm sát viên Trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Kiểm sát viên Trung cấp; ủy viên Ủy ban kiểm sát, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan dân chính Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Kiểm sát viên cao cấp, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM

Kiểm sát viên cao cấp, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới), đại biểu Quốc hội khóa XV; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Đà Nẵng (mới)

Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030