Ông Nguyễn Văn Quảng

-
6/2005 - 9/2006
Ủy viên Ủy ban kiểm sát, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng
-
10/2006 - 6/2007
Kiểm sát viên Trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
-
7/2007 - 7/2012
Kiểm sát viên Trung cấp; ủy viên Ủy ban kiểm sát, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.
-
8/2012 - 9/2014
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan dân chính Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng
-
10/2014 - 5/2015
Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
-
6/2015 - 5/2017
Kiểm sát viên cao cấp, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM
-
6/2017 - 8/2018
Kiểm sát viên cao cấp, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
-
9/2018 - 12/2019
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
-
12/2019 - 10/2020
Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
-
10/2020 - 1/2021
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
-
1/2021 - 7/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII
-
7/2021 - 6/2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng
-
1/7/2025 - 9/2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới), đại biểu Quốc hội khóa XV; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Đà Nẵng (mới)
-
9/2025 - 11/2025
Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ
-
4/11/2025
Ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030
-
10/11/2025
Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.