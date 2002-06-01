Ông Hồ Quốc Dũng

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 30/10/2020), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 (từ ngày 5/12/2020)