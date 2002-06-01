Ông Hồ Quốc Dũng

-
6/2002 - 5/2004
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định
-
6/2004 - 8/2005
Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
-
9/2005 - 8/2007
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định
-
9/2007 - 5/2009
Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định
-
6/2009 - 12/2010
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
-
1/2011 - 11/2014
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định
-
11/2014 - 16/10/2020
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
-
10/2020 - 12/2020
Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 30/10/2020), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 (từ ngày 5/12/2020)
-
1/2021- 6/2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025
-
7-10/2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025
-
25/10/2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.