Ông Hồ Quốc Dũng
Phó Thủ tướng Chính phủ
Năm sinh: 15/08/1966
Quê quán: Tỉnh Gia Lai
Trình độ chuyên môn: Đại học Pháp lý, Thạc sĩ luật
Quá trình công tác
