Hôm 5/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam cho báo The New York Times, Mỹ.

Theo ông Damien Cave, Trưởng đại diện Văn phòng thường trú báo New York Times tại Việt Nam, việc báo mở văn phòng thường trú cho thấy Việt Nam đang ngày càng thu hút sự chú ý của dư luận báo chí Mỹ và thế giới. Ông nói thêm vào ngày 6/7/1946, New York Times đã có vinh dự phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: New York Times

Ông Cave lớn lên tại thành phố Worcester, bang Massachusetts, Mỹ, trong một gia đình lao động. Ông từng tốt nghiệp Khoa Báo chí của Đại học Columbia và Đại học Boston.

Trước khi gia nhập New York Times, ông là phóng viên và biên tập viên tại Rolling Stone và Salon.com. Ông từng là Trưởng Văn phòng Miami của tờ New York Times. Gần đây nhất, ông là Trưởng Văn phòng thường trú của báo tại Australia.

Trong thời gian công tác tại Australia, ông thường viết về các chủ đề chính trị, an ninh, công nghệ, và văn hóa toàn cầu đang ảnh hưởng đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông đã dành phần lớn thời gian 20 năm qua làm phóng viên cho tờ New York Times. Ông từng có mặt tại Baghdad (Iraq), Miami (Mỹ), Mexico City (Mexico), và Sydney (Australia), cũng như đưa tin từ nhiều nơi khác như Lebanon, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, và Cuba.

Vào năm 2007, ông Cave là thành viên của nhóm phóng viên lọt vào vòng chung kết Giải thưởng báo chí Pulitzer về mảng quốc tế với bài đưa tin về cuộc chiến ở Iraq, và giành được giải thưởng của Câu lạc bộ Báo chí Nước ngoài cùng năm.

Theo ông Cave, Việt Nam đang có vị thế và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế, cũng như quan hệ Mỹ - Việt Nam có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Đó chính là lý do The New York Times quyết định mở văn phòng thường trú tại Việt Nam để góp phần kể câu chuyện về đất nước Việt Nam đổi thay về mọi mặt, về quan hệ Mỹ - Việt Nam một cách chính xác và khách quan.

The New York Times là một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Mỹ và thế giới. Được thành lập từ năm 1851, The New York Times từng giành được nhiều giải Pulitzer, giải thưởng danh giá và uy tín nhất về lĩnh vực báo chí. Văn phòng thường trú báo The New York Times sự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10.