6/2005 - 9/2006 Ủy viên Ủy ban kiểm sát, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

10/2006 - 6/2007 Kiểm sát viên Trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

7/2007 - 7/2012 Kiểm sát viên Trung cấp; ủy viên Ủy ban kiểm sát, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

8/2012 - 9/2014 Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan dân chính Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

10/2014 - 5/2015 Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

6/2015 - 5/2017 Kiểm sát viên cao cấp, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM

6/2017 - 8/2018 Kiểm sát viên cao cấp, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

9/2018 - 12/2019 Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

12/2019 - 10/2020 Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

10/2020 - 1/2021 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

1/2021 - 7/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII

7/2021 - 6/2025 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng

1/7/2025 - 9/2025 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới), đại biểu Quốc hội khóa XV; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Đà Nẵng (mới)

9/2025 - 11/2025 Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ

4/11/2025 Ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030

10/11/2025 Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

22/1/2026 Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

23/1/2026 Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV

21/3/2026 Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI