Thiếu tướng Đặng Hồng Đức chiều 8/6 xác nhận với PV VietNamNet, quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng được ban hành vào tháng 3/2023.

Ông Đặng Hồng Đức trong ngày nhận quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an vào tháng 2/2023.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Đặng Hồng Đức sinh năm 1977, từng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an). Từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2023, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.