Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 380 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai và phục hồi sản xuất tại miền Trung.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam chi trả gộp ba tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) trong kỳ chi trả tháng 12/2025 cho người thụ hưởng tại bốn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Giải pháp này nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026.

Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trước đó yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương hướng dẫn, xử lý các nội dung liên quan đến khắc phục thiên tai; bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, nhất là tại các địa phương miền Trung chịu thiệt hại nặng.

BHXH Việt Nam cho biết đã đề xuất Bộ Tài chính nhiều giải pháp để bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân vùng thiên tai. Trong đó có việc chi trả gộp ba tháng lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng 12/2025; chủ động cấp và gia hạn thẻ BHYT trên hệ thống để người dân được khám chữa bệnh không gián đoạn.

Cơ quan này cũng phối hợp các cơ sở khám chữa bệnh BHYT cấp thuốc tối thiểu hai tháng, tối đa 90 ngày cho bệnh nhân mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt, sau đó hỗ trợ người bệnh đi khám lại theo quy định.