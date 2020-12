01/06/2019

Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH), 1/3 số người đi ôtô có hiện tượng say xe, đặc biệt với hành khách. Triệu chứng say xe thường xảy ra với hành khách do không dự đoán được thao tác lái xe tiếp theo của tài xế.