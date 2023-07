Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Vân (36 tuổi, ngụ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thúy Vân. Ảnh: Quang Duy.

Theo điều tra, bị can Nguyễn Thị Thuý Vân là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Thừa Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2022, bị can Vân làm ăn thua lỗ. Lúc này, bị can Vân nói với mọi người cần vay tiền với lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng và trả lại trong thời hạn từ 3 ngày đến 2 tuần

Với thủ đoạn trên, bà Vân đã vay của hai người phụ nữ ở địa phương với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Sau khi vay được tiền, bà Vân không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng mà dùng để trả nợ dẫn đến không có khả năng chi trả.

Sau nhiều lần yêu cầu bà Vân trả tiền nhưng không được, hai bị hại đã đến cơ quan công an tố giác người phụ nữ này lừa đảo chiếm đoạt tài sản.