Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư LDG (LDG) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Ông Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố trong quá trình Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.

Theo đó, từ năm 2018-2020, LDG đã thi công hàng trăm căn biệt thự và liền kề dù chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

LDG cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với hàng chục khách hàng và thu về cả trăm tỷ đồng.

Bán chui 2,6 triệu cổ phiếu LDG, bị phạt 500 triệu đồng

Trước khi bị bắt tạm giam và khởi tố về vụ việc trên ông Nguyễn Khánh Hưng cũng đã được biết nhiều trên thị trường chứng khoán nhưng đa phần là tai tiếng, trong đó có vụ bán chui hàng triệu cổ phiếu LDG.

Cụ thể, hôm 17/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo cơ quan này quyết định hủy bỏ hoàn toàn giao dịch bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG được thực hiện ngày 15/8/2023 của ông Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG.

Lý do hủy bỏ là bởi ông Hưng giao dịch cổ phiếu nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ông Hưng sau đó bị phạt hơn 500 triệu đồng. Sau giao dịch bán chui của Chủ tịch, cổ phiếu LDG đã giảm sàn liên tiếp 3 phiên và rất nhiều nhà đầu tư thiệt hại.

Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng.

Từ mức giá khoảng 6.400 đồng/cp, LDG hiện còn 3.700 đồng/cp. Thời điểm đỉnh cao hồi đầu năm 2022, LDG có giá 25.000 đồng/cp.

Theo giải trình, ông Nguyễn Khánh Hưng “bán chui” vì thư ký sai sót. Cụ thể, trong thời gian từ 8-15/8, ông đang trong chuyến công tác xa nên không thể trực tiếp thực hiện công bố thông tin. Thay vào đó, ông giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin nhưng do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn dến sai sót, làm chậm trễ quá trình công bố thông tin.

LDG chìm trong thua lỗ và cổ đông tháo chạy

Thời điểm ông Hưng bán chui cổ phiếu LDG diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu này trên đà phục hồi, tăng gần 50% so với đầu năm.

Dù cổ phiếu tăng nhưng doanh nghiệp này có kết quả kinh doanh yếu kém, doanh thu mỗi quý chỉ vài trăm triệu đồng và liên tục thua lỗ. Doanh nghiệp này cũng liên tục không tổ chức được đại hội đồng cổ đông do không đủ tỷ lệ tham gia theo quy định.

Ông Nguyễn Khánh Hưng cũng chịu tai tiếng khi là một trong các ông chủ liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu.

Vào cuối năm 2022, ông Hưng nắm giữ gần 18,6 triệu cổ phiếu LDG, tương đương 7,25%. Hồi tháng 4, đại gia này bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu LDG. Hôm 18-19/5 ông Hưng bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 5 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông Hưng tại LDG giảm từ 5,86% xuống còn 3,92%, chính thức không còn là cổ đông lớn tại LDG.

Ngay từ tháng 5, LDG đã rơi vào vụ lùm xùm với thông tin khởi tố vụ xây gần 500 nhà trái phép tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, tỉnh Đồng Nai do LDG làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo tài chính, tới cuối năm 2022, tồn kho dự án khu dân cư Tân Thịnh là 463,5 tỷ đồng, chiếm 38,4% tổng tồn kho của Đầu tư LDG. Đây là dự án có giá trị tồn kho lớn nhất của doanh nghiệp này.

Cơ cấu cổ đông tại LDG cũng thay đổi mạnh trong hơn 8 năm qua.

CTCP Đầu tư LDG ra đời bằng việc đổi tên từ CTCP Địa ốc Long Điền vào năm 2015. Vốn điều lệ tăng từ 50 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng và niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM.

Năm 2016, Lê Kỳ Phùng, Chủ tịch HĐQT và là người sáng lập LDG rút lui. Người thay thế ông Phùng là ông Nguyễn Khánh Hưng, khi đó đang là thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Tập đoàn Đất Xanh hiện tại).

Từ thời điểm đó, Đất Xanh là nhóm cổ đông lớn nhất tại LDG Group. Cũng từ đó, LDG Group luôn bị coi là cái bóng của Tập đoàn Đất Xanh. Từ năm 2017, LDG bước vào phân khúc căn hộ ở TP.HCM khi tung ra thị trường các dự án căn hộ mang thương hiệu Intela như Saigon Intela, High Intela và West Intela. Ngoài ra còn có các dự án ở các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, hồi giữa năm 2020, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã bất ngờ thoái vốn khỏi LDG. DXG quyết định bán toàn bộ gần 63 triệu cổ phiếu, tương ứng 26,27% vốn tại LDG. Cùng lúc, công ty con của DXG là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 25 triệu cổ phiếu LDG, tương đương 10,45% vốn điều lệ của Đầu tư LDG. Tổng cộng nhóm cổ đông Đất Xanh bán 88 triệu cổ phần LDG, tương ứng 36,72% vốn điều lệ tại LDG và lỗ khoảng 500 tỷ đồng.