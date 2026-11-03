Sáng 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân Vandara Siphandone thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/11.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào có: Phó Chủ tịch Quốc hội Kongkeo Xaysongkham; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Phoxay Khaykhamphithoune; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bounchanh Sivongphanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc Amphaivone Lombounpheng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Thoummaly Vongphachanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Lào - Việt Nam, Thiếu tướng Soulixay Phichit; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Chanthaboun Soukaloun; Trưởng đoàn ĐBQH các khu vực, đồng thời là lãnh đạo HĐND các tỉnh, thành phố của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân Vandara Siphandone. Ảnh: Media QH

Trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Đại diện phía Việt Nam tặng hoa chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào và phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân mời Chủ tịch Quốc hội Lào và phu nhân bước trên thảm đỏ, đi giữa hai hàng tiêu binh tiến vào Đại sảnh Nhà Quốc hội. Hai Chủ tịch Quốc hội giới thiệu thành viên hai đoàn.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào ngày 5/10.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, phát triển với những mục tiêu và tầm nhìn mới.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu tham dự hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào trong việc củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Lào và Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đoàn đại biểu cấp cao Lào dự khán phiên họp toàn thể tại hội trường, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16

Các đại biểu Quốc hội chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào và đoàn. Ảnh: Media QH

Sau lễ đón, phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp phu nhân Vandara Siphandone và cùng tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cùng phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam và Khu di tích khảo cổ tại tầng hầm Nhà Quốc hội

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn.