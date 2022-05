The Travel mở đầu bài viết bằng nhận định: "Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có cảnh quan đa dạng và ẩn chứa vô cùng nhiều những điều thú vị để du khách khám phá từ ẩm thực, văn hóa cho đến những bãi biển tuyệt đẹp. Nhưng đa phần du khách nước ngoài thường lựa chọn các điểm đến phổ biến như thủ đô Hà Nội ở phía Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam hay phố cổ Hội An ở giữa lòng đất nước. Đà Lạt vốn phổ biến với khách du lịch trong nước nhưng chắc chắn nên có trong danh sách của bất kỳ người nước ngoài nào tới Việt Nam du lịch".

Thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng là nơi có khí hậu ôn hòa cùng cảnh quan và ẩm thực vô cùng đa dạng.

1. Thác Datanla

Thác Datanla hùng vĩ nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5 km. Ảnh: Happyday Travel

Chiêm ngưỡng những ngọn thác hùng vĩ là một trong những trải nghiệm không nên bỏ lỡ ở bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào và thác Datanla ở Đà Lạt chắc chắn là một điểm đến như vậy. Thác nước tuyệt đẹp này nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5 km.

Tới đây, du khách có thể tham gia một số hoạt động mạo hiểm như leo dây thừng vượt thác. Mặc dù, có sẵn các bậc thang dẫn đến thác nhưng chuyến đi sẽ thêm phần đáng nhớ nếu lựa chọn trải nghiệm trượt tàu siêu tốc.

2. Chùa Linh Phước

Chùa Linh Phước được khởi công xây dựng vào năm 1949 và hoàn thành vào năm 1952. Ảnh: Mia VN

Chùa Linh Phước là một địa điểm tôn giáo, văn hóa quan trọng chỉ cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6.5 km. Ngôi chùa Phật giáo này được thiết kế bằng gạch khảm và các chi tiết tinh xảo khiến Linh Phước trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng nhất mà du khách nên ghé thăm khi đến Đà Lạt.

Chùa được khởi công xây dựng vào năm 1949 và hoàn thành vào năm 1952. Các cột điêu khắc hình rồng phía trước chùa được làm bằng đá vụn thủy tinh và tầng hai là nơi đặt một quả chuông lớn. Du khách có thể rung chuông và thành tâm nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho bản thân cũng như gia đình.

3. Khu phố Pháp

Những biệt thự cổ mang đậm phong cách châu Âu ở khu phố Pháp. Ảnh: nhacxua

Chuyến đi Đà Lạt dường như sẽ không trọn vẹn nếu du khách bỏ qua khu phố Pháp lịch sử. Mang đậm ảnh hưởng của kiến trúc của Pháp, nơi đây được ví như 'Tiểu Paris' của Việt Nam. Các dãy biệt thự được xây dựng từ đầu những năm 1900 này, ngày nay vẫn giữ được diện mạo và chất lượng đáng kinh ngạc.

4. Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

Khung cảnh thiên nhiên ấn tượng của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà. Ảnh: Happyday Travel

Những người ưa các hoạt động khám phá ngoài trời có thể thưởng ngoạn cảnh quan tuyệt đẹp của miền Trung Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà. Cách Đà Lạt khoảng 33 km, chỉ mất chưa đầy một giờ đi ô tô là du khách có thể đến một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất cả nước.

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được thành lập vào năm 2004 và là một nơi tuyệt vời để dành một ngày đi bộ đường dài hoặc thậm chí cắm trại lại qua đêm.

5. Ngôi nhà điên

The Crazy House là tác phẩm của nữ tiến sĩ Đặng Việt Nga. Ảnh: Eholiday

The Travel gọi 'The Crazy House' là 'một tác phẩm nghệ thuật đích thực'. Điểm tham quan kết hợp nhà nghỉ này là một nơi độc đáo để lưu trú khi đến Đà Lạt. Không giống như bất cứ điểm đến nào khác, 'The Crazy House' được nghệ sĩ Đặng Việt Nga phát triển như một cách thể hiện trí tưởng tượng đầy độc đáo của bà.

Tiến sĩ Đặng Việt Nga cho biết 'The Crazy House' là một dự án không bao giờ thực sự hoàn thiện. Bà mô tả nó như một cấu trúc sống luôn thay đổi, vì vậy du khách mỗi lần quay trở lại nơi đây chắc chắn sẽ thấy đầy mới mẻ.

6. Làng Cù Lần

Vẻ đẹp yên bình, nên thơ ở Làng Cù Lần. Ảnh: Hoa Dalat Travel

Tạm xa thành phố ồn ào, náo nhiệt và khám phá một ngôi làng xinh đẹp ở vùng nông thôn bằng cách ghé thăm Làng Cù Lần, chỉ cách Đà Lạt 45 phút đi xe. Ngôi làng xinh đẹp ở tỉnh Lâm Đồng này nằm trong một thung lũng nhỏ với cảnh quan như bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

Du khách có thể dành hàng giờ đồng hồ ở đây để dạo quanh những con đường không trải nhựa, thưởng thức bữa trưa và chụp những bức ảnh về vùng nông thôn yên bình, tĩnh lặng.

7. Thác Voi

Thác Voi hay còn được gọi là thác Liêng Rơwoa. Ảnh: Unsplash

Nằm trên cung đường xuống thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Thác Voi cách thành phố Đà Lạt khoảng 25km về hướng tây nam. Thác voi chính là địa điểm đẹp nhất ở ngoại thành Đà Lạt.

Thác Voi hay còn được gọi là thác Liêng Rơwoa một trong những thác nước đẹp của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m cách không xa Linh Ẩn tự.

8. Ga Đà Lạt

Ga Đà Lạt được coi là nhà ga xe lửa cổ nhất Việt Nam. Ảnh: Unsplash

Ga Đà Lạt là một trong những công trình kiến ​​trúc đáng chú ý nhất của thành phố. Tòa nhà mang màu vàng rực rỡ và chịu nhiều ảnh hưởng của thiết kế Châu Âu. Được người Pháp xây dựng vào năm 1932, ga Đà Lạt được coi là nhà ga xe lửa cổ nhất Việt Nam.

9. Quảng trường Lâm Viên

Những công trình biểu tượng ở Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: Culture Trip

Tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành dự án xây dựng Quảng trường Lâm Viên vào năm 2009 và đến năm 2016 công trình kiến ​​trúc độc đáo này đã chính thức mở cửa cho công chúng tham quan. Sau sáu năm xây dựng với kinh phí lên tới 681 tỷ đồng, Quảng trường Lâm Viên hiện mở cửa miễn phí cho du khách tham quan hàng ngày từ 7:00 sáng đến 10:00 tối theo giờ địa phương.

10. Dinh 1 Bảo Đại

Dinh 1 Đà Lạt là công trình nổi tiếng gắn liền với tên tuổi vua Bảo Đại. Ảnh: Dalat Travel

Dinh 1 Đà Lạt là công trình nổi tiếng gắn liền cùng tên tuổi vị vua thời kỳ phong kiến cuối cùng tại Việt Nam – vua Bảo Đại. Đến nay, công trình này là một trong những địa điểm du lịch ở Đà Lạt được rất nhiều du khách yêu thích tìm đến.

Có tổng diện tích khoảng 60 hecta, một trong những công trình đồ sộ nhất thời bấy giờ, được xây dựng bởi Robert Clément Bourgery – một triệu phú đồng thời là viên chức trong chính quyền thực dân Pháp, từ những năm 1929.

Đỗ An (Theo The Travel)