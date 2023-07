Trong số 54 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ “chuyến bay giải cứu”, có 2 người từng giữ vị trí cao trong ngành công an là bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội) và Trần Văn Dự (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an).

Trong những ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, 2 cựu cán bộ công an này đều đã phải thốt lên những lời cay đắng, ân hận khi đã không thể “giữ mình” được đến phút cuối.

Từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Hà Nội, khi đã nghỉ hưu, bị đưa ra xét xử tội Môi giới hối lộ, ông Nguyễn Anh Tuấn nghẹn ngào khai tội.

Phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu". Ảnh: CTV

Theo cáo buộc, ông Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay và cách ly đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền.

Cuối tháng 1/2022, cả hai người đã bàn bạc, sau đó, bà Hằng đến nhà ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội để nhờ tìm người giúp bà Hằng và ông Sơn không bị xử lý hình sự vì đã có hành vi đưa hối lộ.

Do có quen biết với ông Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng Phòng 5 Cơ quan ANĐT Bộ Công an, ông Tuấn đã điện thoại hỏi người này về việc của bà Hằng và ông Sơn trong vụ án. Phản hồi lại, ông Hưng nói là điều tra viên thụ lý chính vụ án, ông Sơn và bà Hằng là đối tượng bị điều tra.

Do vậy, ông Tuấn nhờ giúp bà Hằng, ông Sơn không bị xử lý hình sự và ông Hưng đồng ý. Cáo trạng cho rằng, từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022, ông Nguyễn Anh Tuấn đã môi giới hối lộ 13 lần, số tiền hơn 61 triệu đồng.

Trả lời thẩm vấn trước tòa, ông Tuấn khai, sở dĩ đồng ý giúp bà Hằng vì coi bị cáo Hằng như em gái, vì thương người. Thời điểm đầu tháng 4/2022, bị cáo bắt đầu nghỉ hưu và thực hiện chuyến đi xuyên Việt. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng bị cáo vẫn gọi điện cho bà Hằng và ông Hưng để hỏi xem hai người đã làm việc với nhau đến đâu.

Ông Tuấn khai, tổng số tiền đã nhận từ bà Hằng để đưa cho ông Hưng bị cáo không nhớ chính xác, không ghi chép lại cụ thể, nhưng sau này tính toán lại, bị cáo xác định đã nhận từ bà Hằng hơn 2,6 triệu USD.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nghẹn ngào nói: “Tôi rất ân hận về hành vi vi phạm của mình. Với 44 năm công tác, từng là thủ trưởng CQĐT, tôi là người nắm luật. Thực sự tôi cũng thương người và quá tin người nên vô tình thành trung gian môi giới cho hành vi hối lộ.

Bị cáo rất ân hận, bản thân bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư thực quản đã mổ nội soi, mong HĐXX xem xét cho tôi hưởng khoan hồng”.

Liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu", ông Trần Văn Dự (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) bị cáo buộc đã nhận hối lộ của một số doanh nghiệp.

Cáo trạng cho rằng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh được Bộ Công an giao nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét, đề xuất, cho ý kiến việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Tại Phòng Tham mưu, ông Vũ Sỹ Cường (cán bộ, thành viên Tổ tham mưu) được phân công nghiên cứu, đề xuất, soạn thảo văn bản trình ông Vũ Anh Tuấn (Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ giúp việc) ký nháy trình ông Trần Văn Dự (Phó Cục trưởng) ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao để cấp phép các chuyến bay cho doanh nghiệp. Ông Dự còn duyệt ký giấy miễn thị thực cho một số khách về nước.

Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các bị cáo đã có hành vi nhận hối lộ. Quá trình điều tra, xác định có 7 lần ông Vũ Anh Tuấn báo cáo ông Trần Văn Dự về việc đã nhận của một số doanh nghiệp tổng số tiền 7,5 tỷ đồng.

Tại tòa, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh trình bày, đã về hưu từ tháng 3/2022. Trong 37 năm trong ngành công an thì 35 năm bị cáo “rất sạch”, thời gian còn lại đã bị “vấy bẩn”. Hiện tại gia đình đã khắc phục 100% số tiền nhận hối lộ.