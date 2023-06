Các lực lượng chức năng của Bộ Công an và công an Đắk Lắk đã quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại 2 xã thuộc huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) và bắt thêm 10 đối tượng, có 2 đối tượng ra đầu thú.