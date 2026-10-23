Trong lúc tuần tra giữa đêm, Đại úy Nguyễn Thành Thắng phát hiện cô gái 19 tuổi bất ngờ nhảy xuống rạch Khai Luông ở trung tâm TP Cần Thơ nên lập tức lao xuống cứu người.

Ngày 23/10, Công an phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, Đại úy Nguyễn Thành Thắng, cán bộ Cảnh sát khu vực 18, vừa kịp thời cứu một cô gái nhảy xuống rạch Khai Luông trong đêm.

Đại úy Nguyễn Thành Thắng lao xuống rạch để cứu cô gái. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 20/10, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ công tác Công an phường Ninh Kiều được hai thanh niên nhờ hỗ trợ một cô gái có biểu hiện không làm chủ được hành vi.

Khi hai người bạn rời đi theo đề nghị của tổ công tác, cô gái bất ngờ chạy theo. Quan sát thấy cô gái đột ngột chuyển hướng về phía rạch Khai Luông, Đại úy Nguyễn Thành Thắng lập tức đuổi theo.

Khi vừa đến bờ rạch, cô gái bỏ lại túi xách rồi nhảy xuống nước. Không chần chừ, Đại úy Thắng lao xuống rạch, tiếp cận để cứu người.

Quá trình ứng cứu gặp nhiều khó khăn do cô gái liên tục vùng vẫy, đồng thời có những lời nói thể hiện ý định không muốn tiếp tục sống. Trước tình huống nguy cấp, các thành viên trong tổ công tác nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ đưa cô gái lên bờ an toàn.

Người được cứu là chị N.L.G.H. (19 tuổi, trú phường Tân An, TP Cần Thơ).

Sau đó, tổ công tác đưa chị H. về trụ sở Công an phường Ninh Kiều để động viên, trấn an tinh thần, đồng thời liên hệ gia đình đến tiếp nhận, chăm sóc.

Sau sự việc, cha chị H. đã đến Công an phường Ninh Kiều gửi lời cảm ơn Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Thành Thắng. Gia đình cũng gửi thư bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, giúp con gái vượt qua tình huống nguy hiểm.