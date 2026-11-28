TRUNG QUỐC - Từng tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc, cô gái lại lựa chọn gắn bó với công việc đặc biệt: bán áo liệm và hỗ trợ các gia đình chuẩn bị hậu sự cho người thân.

Tại Công viên tưởng niệm sinh thái Phượng Hoàng Sơn, Nhất Nhất được mọi người gọi bằng biệt danh “cô gái bán áo liệm”. Cô gái trẻ đã làm công việc này gần 1 năm. Công việc hằng ngày là hỗ trợ thân nhân lựa chọn trang phục cho người đã khuất, thậm chí đi tảo mộ thay khách hàng, trang QQ đưa tin.

Đặc biệt, vào dịp lễ Hàn Y, ngày tưởng nhớ người đã khuất theo phong tục Trung Quốc, công việc của Nhất Nhất càng bận rộn. Thường xuyên tiếp xúc với những cuộc chia ly, Nhất Nhất cho biết bản thân ngày càng thấm thía sự mong manh của cuộc sống.

“Tôi thực sự cảm nhận được rằng sinh mạng con người rất mong manh. Mọi người hãy biết trân trọng những người đang ở bên cạnh mình”, cô gái chia sẻ.

Cô gái trẻ chọn cho mình công việc đặc biệt. Ảnh: QQ

Chứng kiến nhiều câu chuyện buồn vui, Nhất Nhất luôn cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của các gia đình có người thân qua đời để thấu hiểu nỗi đau của họ. Tuy nhiên, Nhất Nhất cũng học cách giữ tâm lý ổn định, không để cảm xúc chi phối công việc, từ đó có thể đồng hành cùng các gia đình trong những thời khắc khó khăn.

Theo Nhất Nhất, quan niệm của người dân về sinh tử đang dần thay đổi. Những điều từng bị xem là kiêng kỵ cũng được nhìn nhận cởi mở hơn.

Điều này thể hiện ngay trong cách lựa chọn áo liệm. Nếu trước đây, nhiều người thường nghĩ trang phục dành cho người đã khuất chỉ có những kiểu dáng truyền thống, đơn điệu thì hiện nay, thị trường đã đa dạng hơn với các thiết kế hiện đại, thanh lịch. Thậm chí, những mẫu áo theo phong cách tiểu Hương Phong (thanh lịch, sang trọng) cũng được khách hàng quan tâm.

Một trong những trải nghiệm khiến Nhất Nhất nhớ nhất là việc nhiều người cao tuổi chủ động đến cửa hàng chọn áo liệm cho chính mình.

Họ không muốn giao việc này cho con cháu vì lo người khác lựa chọn không đúng sở thích. Có người sau khi tìm được bộ đồ ưng ý còn trực tiếp mặc thử, xoay người rồi nghiêm túc hỏi cô gái: “Trông có đẹp không?”.

Thậm chí, nếu không tìm được mẫu phù hợp, một số người còn đề nghị đặt may riêng theo sở thích cá nhân. Với Nhất Nhất, công việc không đơn thuần là bán một bộ trang phục mà còn giúp mỗi người chuẩn bị chu đáo cho chặng đường cuối đời, đồng thời mang đến sự an tâm cho gia đình họ.

Nhắc đến quan niệm “làm nghề này khó tìm người yêu”, Nhất Nhất tỏ ra khá thoải mái. Cô gái khẳng định bản thân không hề lo lắng về chuyện tình cảm.

Nhất Nhất cũng không ngần ngại chia sẻ tiêu chuẩn về người bạn đời tương lai: cao trên 1,8m, ngoại hình sáng sủa, tính cách vui vẻ và tích cực. Theo Nhất Nhất, công việc hiện tại mang ý nghĩa riêng và cô gái tin rằng người thực sự thấu hiểu mình rồi sẽ xuất hiện.

Yêu nghệ thuật, đồng thời trân trọng công việc đang làm, cô gái trẻ không cố tình tô đậm sự bi thương hay né tránh những câu chuyện về cái chết.

Với Nhất Nhất, cái chết không phải chủ đề cần phải né tránh. Một cuộc chia tay được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và tử tế cũng là điều đáng được trân trọng trong hành trình cuộc đời mỗi người.