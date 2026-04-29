UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 51/2026 quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn.

Quy định này được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Theo quyết định, người có nhà ở hợp pháp tại Hà Nội nhưng cách nơi làm việc từ 20km trở lên vẫn có thể được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Lê

Cụ thể về điều kiện: Có một nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình trên địa bàn Hà Nội và chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trước đó. Khoảng cách từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc của đối tượng nhỏ hơn 2/3 khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Ngoài ra, người đăng ký vẫn phải đáp ứng các điều kiện về đối tượng, thu nhập theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp đã kết hôn, cả hai vợ chồng đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện này.

Quyết định cũng nêu rõ nguyên tắc xác định khoảng cách là theo tuyến đường bộ ngắn nhất và được đo bằng nền tảng Google Maps (chế độ ô tô) tại thời điểm tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ.

Các địa điểm được xác định để xác định khoảng cách gồm: địa chỉ nhà ở theo giấy chứng nhận, địa điểm làm việc theo hồ sơ chứng minh và địa điểm dự án nhà ở xã hội theo quyết định phê duyệt.

Quy định rõ hồ sơ, cách xác nhận nơi làm việc và nhà ở

Về thủ tục, người có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Hồ sơ bao gồm đơn đăng ký mua nhà ở xã hội theo mẫu, giấy tờ chứng minh nơi làm việc, điều kiện nhà ở cùng các giấy tờ chứng minh đối tượng và thu nhập, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Trong đó, địa điểm làm việc được xác định theo hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc phân công công tác.

Đối với lao động lưu động, địa điểm làm việc xác định theo đơn vị quản lý trực tiếp và địa điểm tập trung chính thức. Đối với lao động tự do, địa điểm làm việc xác định theo địa điểm thực hiện hoạt động nghề nghiệp hoặc kinh doanh thường xuyên.

Người đăng ký phải có thời gian làm việc ổn định tại địa điểm làm việc từ đủ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Đối với điều kiện về nhà ở, việc xác nhận do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc các chi nhánh có trách nhiệm xác nhận với thời gian giải quyết tối đa 7 ngày làm việc.

Quyết định cũng phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, tránh tình trạng một người được hưởng hỗ trợ nhiều lần và công khai danh sách đối tượng đã ký hợp đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc chi nhánh xác nhận điều kiện nhà ở.

UBND cấp xã thực hiện xác nhận địa điểm làm việc đối với lao động tự do. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và xét duyệt hồ sơ đúng quy định. Người đăng ký phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/4/2026 đến hết ngày 31/5/2030.