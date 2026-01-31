Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên nhằm mang đến những giải pháp hiển thị chuyên dụng cho

khách hàng doanh nghiệp.

Hợp tác chiến lược thúc đẩy giải pháp hiển thị chuyên dụng

Theo thỏa thuận, ComQ sẽ phân phối và phát triển thị trường cho dòng màn hình Open Frame của ViewSonic, tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ, kiosk thông minh, tự động hóa và giải pháp hiển thị tùy biến.

Với kinh nghiệm triển khai thực tế tại hàng nghìn trung tâm hành chính công, bệnh viện và các tập đoàn lớn như BIDV, Vietcombank và AEON Mall, ComQ đã tối ưu hóa ưu điểm của màn hình ViewSonic để cung cấp các bộ giải pháp tích hợp thông minh như:

Hệ thống Kiosk đa dạng: Dịch vụ công, y tế thông minh, check-in và tự phục vụ (Self-service).

Quản trị thông minh: Hệ thống xếp hàng tự động (QMS), bảng thông tin số (Digital Signage) và giải pháp tìm đường.

Ứng dụng công nghiệp: Tích hợp vào hệ thống điều khiển nhà máy và thiết bị y tế chuyên dụng.

Tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững

Bà Lương Thị Hồng, Tổng Giám đốc ViewSonic Việt Nam, chia sẻ: “Việc hợp tác cùng ComQ là một bước đi chiến lược trong định hướng phát triển các giải pháp hiển thị chuyên nghiệp của ViewSonic tại Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao năng lực triển khai dự án, kinh nghiệm cung cấp các giải pháp chuyển đổi số và định hướng phát triển dài hạn của ComQ trong phân khúc giải pháp hiển thị chuyên dụng.

Thông qua hợp tác này, ViewSonic kỳ vọng sẽ mở rộng độ phủ thị trường, thúc đẩy tăng trưởng và mang đến các giải pháp màn hình công nghiệp linh hoạt, bền bỉ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp”.

Cũng tại sự kiện, bà Lương Thị Hồng cho biết thêm về định hướng chiến lược của ViewSonic tại Việt Nam trong thời gian tới: “ViewSonic sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng có kỷ luật, từng bước chuyển dịch từ mô hình kinh doanh phần cứng đơn lẻ sang cung cấp các giải pháp hiển thị toàn diện, kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và các ứng dụng AI. Chiến lược này nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, doanh nghiệp và các ngành dọc, hướng tới tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn tại thị trường Việt Nam”.

Ông Hồ Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ ComQ, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được ViewSonic tin tưởng lựa chọn làm nhà phân phối chính thức cho dòng màn hình công nghiệp Open Frame Display tại Việt Nam. ViewSonic là thương hiệu toàn cầu với uy tín đã được khẳng định trong lĩnh vực giải pháp hiển thị, tương tác.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, sự hợp tác này không chỉ giúp ComQ mở rộng danh mục giải pháp công nghệ mà còn tạo nền tảng để cung cấp các giải pháp hiển thị tương tác chính hãng, ổn định và linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình ứng dụng thực tế”.

Giải pháp hiển thị bền bỉ và công nghệ cảm ứng tiên phong

Dòng màn hình công nghiệp Open Frame của ViewSonic được thiết kế chuyên biệt để vận hành ổn định và bền bỉ trong những môi trường khắc nghiệt nhất với chuẩn kháng bụi, kháng nước IP65 cùng khả năng chống va đập IK08-IK10 giúp tối ưu hóa chi phí bảo trì.

Thiết bị sở hữu khả năng vận hành liên tục 24/7 trong dải nhiệt độ rộng từ -30°C - 85°C, kết hợp cùng công nghệ cảm ứng chính xác hỗ trợ giao thức Microsoft Pen Protocol (MPP) 1.5 và EMP không cần pin nhằm mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, việc tích hợp công nghệ tiết kiệm điện năng còn giúp đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu dài, khẳng định vị thế tiên phong của ViewSonic trong các giải pháp hiển thị và công nghệ cảm ứng dành cho doanh nghiệp.

ViewSonic, có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải pháp hiển thị, hiện diện tại hơn 100 quốc gia. Với hơn 35 năm kinh nghiệm, ViewSonic cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm màn hình máy tính, máy chiếu, màn hình tương tác thông minh, màn hình LED, màn hình công nghiệp, giải pháp SaaS và trí tuệ nhân tạo. Công ty Cổ phần Công nghệ ComQ là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối giải pháp công nghệ tập trung vào kiosk, thiết bị cảm ứng, hiển thị, cùng các giải pháp cho hành chính công, y tế, ngân hàng, digital signage và tích hợp hệ thống cho doanh nghiệp. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm cùng mạng lưới đối tác rộng khắp, ComQ hướng tới việc cung cấp các giải pháp công nghệ tối ưu, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam.

Vĩnh Phú