TRUNG QUỐC - Sinh ra trong gia đình có cả bố mẹ đều là giáo sư ngành hàng không, Wang Zheng từng dành 17 năm làm quảng cáo trước khi quyết định học lái máy bay ở tuổi 37. Một thập kỷ sau, bà trở thành cơ trưởng hãng hàng không American Airlines.

Con gái hai giáo sư hàng không bỏ nghề quảng cáo, học lái máy bay ở tuổi 37

“Cách đây 10 năm, tôi một mình điều khiển chiếc máy bay một động cơ bay vòng quanh thế giới. Hôm nay, tôi khoác lên mình cầu vai bốn vạch và đảm nhận trọng trách của một cơ trưởng American Airlines. Đó là hành trình tôi đã theo đuổi suốt nửa cuộc đời”, Wang Zheng viết trên mạng xã hội Weibo hôm 26/11.

Theo SCMP, bà Wang Zheng được thăng chức ngay trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ. Nhân dịp này, Wang gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè, những người thầy đã dìu dắt mình và cả bản thân của 10 năm trước - người đã dám ước mơ và quyết tâm cất cánh.

Nữ phi công Trung Quốc Wang Zheng được thăng chức cơ trưởng tại American Airlines. Ảnh: Weibo

Wang Zheng, còn được biết đến với tên Julie Wang, sinh ra tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Bà có con đường đến với nghề phi công khá đặc biệt. Cha mẹ đều là giáo sư ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ, bản thân Wang cũng sớm yêu thích máy bay, nhưng bà lại dành 17 năm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo trước khi quyết định chuyển nghề.

Sau khi gia đình chuyển đến Mỹ, Wang bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi công việc. Cho rằng ngành hàng không vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ những định kiến văn hóa, bà quyết định theo đuổi đam mê từ lâu. Năm 37 tuổi, Wang bắt đầu học lái máy bay.

Năm 2016, chỉ 5 năm sau khi lấy bằng phi công, bà gây chú ý khi thực hiện chuyến bay một mình vòng quanh thế giới. Wang được ghi nhận là người phụ nữ châu Á đầu tiên hoàn thành hành trình này và cũng là phi công Trung Quốc đầu tiên bay vòng quanh thế giới một mình.

Với chiếc Cirrus SR22 được cải tiến để chứa thêm nhiên liệu, Wang đã vượt qua quãng đường khoảng 38.500km trong 18 ngày bay.

Wang Zheng từng thực hiện chuyến bay một mình vòng quanh thế giới vào năm 2016. Ảnh: Instagram

Khởi hành từ bang Texas (Mỹ), bà bay qua Hawaii, vượt Thái Bình Dương rồi đến quần đảo Marshall. Chặng bay từ Hawaii là chặng dài nhất hành trình, kéo dài 14 giờ liên tục. Người dân địa phương tại quần đảo Marshall rất ngạc nhiên khi biết Wang đang một mình thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới.

“Họ nói rằng điều đó thật đáng kinh ngạc, rồi kể cho tôi nghe câu chuyện về Amelia Earhart - người phụ nữ đầu tiên cố gắng bay vòng quanh thế giới nhưng đã gặp nạn tại đây”, Wang kể trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN) một năm sau chuyến bay.

Amelia Earhart mất tích trên Thái Bình Dương vào tháng 7/1937. Đến nay, máy bay của bà vẫn chưa được tìm thấy. Một số giả thuyết cho rằng Earhart gặp nạn gần quần đảo Marshall, nhưng giả thuyết phổ biến hơn đặt địa điểm mất tích gần đảo Howland, một đảo san hô hẻo lánh nằm giữa Hawaii và Australia.

Trở thành cơ trưởng American Airlines sau 10 năm

Rời quần đảo Marshall, Wang tiếp tục hành trình về phía Tây, lần lượt bay qua Guam và Philippines trước khi hạ cánh tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

Từ Hải Khẩu, bà bay qua Việt Nam và Lào để đến Thái Lan, sau đó hướng về Ấn Độ. Trên đường đi, Wang phải tìm cách vượt qua một cơn giông di chuyển nhanh. Bà tiếp tục hành trình qua Trung Đông và Địa Trung Hải, rồi thực hiện nhiều điểm dừng tại khu vực Đại Tây Dương và lục địa Mỹ trước khi trở về Dallas (bang Texas), nơi xuất phát ban đầu.

Một thập kỷ sau chuyến bay lịch sử, Wang được thăng chức cơ trưởng tại American Airlines. Bà chia sẻ niềm vui này cùng lòng biết ơn đối với những người đã đồng hành, hỗ trợ mình trên chặng đường theo đuổi nghề phi công.

Tuy nhiên, danh hiệu người phụ nữ châu Á đầu tiên bay một mình vòng quanh thế giới của Wang vẫn gây tranh cãi. Phi công Trung Quốc Chen Jingxian, còn được biết đến với tên Saki Chen, đã phản bác tuyên bố này. Tranh chấp pháp lý giữa hai người vẫn tiếp diễn sau 10 năm.