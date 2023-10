Thông tin trên được Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo của UBND tỉnh Bình Dương vào sáng nay (11/10).

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo sáng 11/10 - Ảnh: X.A

Theo Đại tá Trần Văn Chính, thời gian qua lực lượng công an phát hiện, khám phá nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao.

Mặc dù hình thức lừa đảo qua không gian mạng không mới nhưng các đối tượng tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, dù cơ quan công an cảnh báo nhiều lần thông qua các hình thức khác nhau nhưng vẫn có nhiều bị hại “dính bẫy” lừa đảo.

Qua điều tra, từ đầu năm tới nay, cơ quan công an phát hiện và khám phá hơn 90 vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền lên đến 120 tỷ đồng.

Đại tá Trần Văn Chính đánh giá, tình hình tội phạm lừa đảo qua không gian mạng đáng báo động. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, bắt giữ, triệt xóa được nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm.

Thông tin thêm về tình an ninh trật tự trên địa bàn, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay, trong 9 tháng đầu năm cơ quan công an đã đấu tranh, khám phá 1.290 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt và xử lý 2.570 đối tượng. Trong đó, tỷ lệ điều tra phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng chiếm trên 90,7%.

Phát hiện và xử lý 597 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu với 628 đối tượng. Đáng chú ý, nhiều đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh với khu vực lân cận tỉnh Bình Phước để vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu về Bình Dương, sau đó mang đi tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh khác.

Tính đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 76 vụ, 95 bị can, xử phạt hành chính 447 vụ với tổng số tiền xử phạt hành chính, tịch thu hàng hóa trên 5,7 tỷ đồng; chuyển cơ quan khác xử lý 268 vụ với 257 đối tượng.

Đại tá Trần Văn Chính cho hay, trong thời gian tới cơ quan công an sẽ tiếp tục quyết liệt xử lý các vụ án có dấu hiệu vi phạm pháp luật.