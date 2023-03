Ngày 30/3, Công an huyện Bến Lức (Long An) đã hoàn tất thủ tục bàn giao nghi phạm thực hiện hành vi “hiếp dâm, cướp tài sn” cho Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Nghi phạm Phạm Châu Thanh bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa hôm qua (29/3), Công an huyện Bến Lức tiếp nhận thông báo từ Công an huyện Tam Nông về việc phối hợp bắt giữ nghi phạm có hành vi “hiếp dâm, cướp tài sản” đang trên đường bỏ trốn theo hướng lên TP.HCM bằng xe máy hiệu Wave màu vàng đen bạc, BKS 66N1-200.96.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp với Đội Dân phòng liên xã phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra, chốt chặn trên một số tuyến đường của huyện kết nối với TP.HCM.

Đến gần 21h tối cùng ngày, đối tượng cùng phương tiện có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra đang lưu thông tốc độ nhanh trên tuyến quốc lộ 1.

Khi công an ra tín hiệu dừng xe thì đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy và bị lực lượng tiến hành truy đuổi.

Sau quãng đường dài, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ được đối tượng cùng tang vật xe máy. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ một con dao bấm bên trong cốp xe của đối tượng.

Khai nhận với lực lượng chức năng, đối tượng cho biết tên Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội “hiếp dâm, cướp tài sản” tại địa phương.

Do bị Công an Đồng Tháp truy bắt nên đối tượng đã tìm cách chạy lên TP.HCM lẩn trốn.