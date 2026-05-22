Hôm nay (22/5), Công an phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đã phát đi thông báo khẩn truy tìm hai nghi phạm người nước ngoài liên quan đến một vụ án giết người.

Hai nghi phạm bị công an truy tìm. Ảnh: CACC

Theo đó, hai nghi phạm là Lang Kenny Trong Minh Do (SN 1993, Việt kiều Úc) và White Justin John (SN 1987, quốc tịch Úc). Cả hai được xác định có liên quan đến vụ án giết người ở TPHCM trước đó.

Sau khi gây án, hai nghi phạm này đã đón xe taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng (phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) rồi xuống xe để tiếp tục lẩn trốn.

Cũng theo thông báo của cơ quan công an, đây là các đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương truy bắt để điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến hai nghi phạm trên, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời; tuyệt đối không tự ý tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn.