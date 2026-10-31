HÀN QUỐC - Ông Wang Ki-cheol, 63 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường Trung học Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia Hàn Quốc, bị bắt ngày 29/10 với cáo buộc nhận 220 triệu won (khoảng 4,3 tỷ đồng) để giúp hai ứng viên được tuyển dụng làm giáo viên.

Theo hãng thông tấn Yonhap, thẩm phán Kim Jin-man thuộc Tòa án Trung tâm Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt ông Wang sau phiên thẩm vấn. Tòa cho rằng có nguy cơ nghi phạm tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn.

Trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, ông Wang bị cáo buộc nhận 100 triệu won từ một ứng viên dự tuyển giáo viên môn pansori và 120 triệu won từ một ứng viên dự tuyển giáo viên môn jeongga trong kỳ tuyển dụng năm học 2025.

Cảnh sát cho biết ban đầu chỉ điều tra cáo buộc liên quan đến khoản tiền 100 triệu won. Sau khi phát hiện thêm bằng chứng về khoản 120 triệu won, cơ quan này đã bổ sung cáo buộc vào hồ sơ đề nghị bắt giữ. Hai ứng viên đưa tiền cho ông Wang đều được tuyển dụng và có điểm phỏng vấn cao hơn đáng kể so với các ứng viên khác.

Phóng viên báo Hankook Ilbo kiểm tra tài liệu liên quan đến nghi vấn sai phạm trong tuyển dụng giáo viên trung học tại trụ sở báo ở quận Jung, Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/10. Ảnh: Hankook Ilbo

Ông Wang bị cáo buộc nhận tiền mặt và hướng dẫn một ứng viên chia nhỏ số tiền rút tại máy ATM để tránh gây chú ý. Cảnh sát dự kiến mở rộng điều tra để xác định liệu có thêm trường hợp đưa tiền, nhờ vả nhằm tác động đến công tác tuyển dụng hay không.

Ngoài vụ việc trên, ông Wang còn bị điều tra về cáo buộc nhận vé máy bay hạng thương gia khi tham gia chuyến giao lưu quốc tế tại Mỹ và Canada năm 2024, trái với quy định trong hợp đồng rằng tất cả thành viên phải sử dụng vé hạng phổ thông.

Ông Wang phủ nhận cáo buộc nhận tiền trong vụ tuyển dụng giáo viên.