Từ ngày 1/7/2026, Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Để bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong quá trình đưa quy định pháp luật vào cuộc sống, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thi hành Luật trên phạm vi toàn quốc.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng. Trong đó nhấn mạnh vai trò của việc tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức của toàn xã hội trước những thách thức trên không gian mạng.

Theo Kế hoạch, Bộ Công an được giao vai trò chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan thông tấn, báo chí như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam… để triển khai các hoạt động thông tin rộng khắp. Mục tiêu cốt lõi là góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức về việc triển khai Luật An ninh mạng.

Các sản phẩm truyền thông sẽ được đa dạng hóa thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phóng sự và các tài liệu hướng dẫn chuyên biệt nhằm giúp người dân, doanh nghiệp nhận diện rõ các nguy cơ và tuân thủ đúng quy định pháp luật về an ninh mạng. Hoạt động này không chỉ diễn ra trong năm 2026 mà sẽ được duy trì xuyên suốt trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh công tác tuyên truyền đại chúng, Chính phủ yêu cầu tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ an ninh mạng. Bộ Công an sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biên soạn tài liệu và tổ chức hội nghị tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thực thi. Việc đào tạo bài bản giúp đội ngũ cán bộ nắm vững quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, quy tắc ứng xử trên không gian mạng và các biện pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thực chất, Chính phủ đồng thời triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, bảo đảm tính thống nhất với Luật An ninh mạng.

Đặc biệt, Kế hoạch cũng đặt ra lộ trình xây dựng hàng loạt Nghị định hướng dẫn chi tiết, bao gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Nghị định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức và lãng phí. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn hợp pháp khác.

Việc tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh mạng theo Quyết định 437/QĐ-TTg không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Công an mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương sẽ tạo nên lá chắn vững chắc, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên số.