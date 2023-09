Sáng 25/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại TP Đà Nẵng mưa to đến rất to, cơn mưa kéo dài từ đêm 24/9 khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Ghi nhận của VietNamNet sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hoàng, Trường Sơn… ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn 50cm, giao thông hỗn loạn.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, trong 3 giờ qua, tại TP Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 4-7h ngày 25/9 phổ biến 30-60mm, riêng Chi cục Thủy Lợi 88.4mm, Hồ Học Khê 81.8mm, Hòa Khê 80.8mm, trạm Đà Nẵng 77mm, Hồ Trược Đông 72.6mm.

Dự báo trong 3 giờ tới, tại các quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì mưa to đến rất to. Lượng mưa 3 giờ tới phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại TP Đà Nẵng:

Tại đường Nguyễn Hoàng, nước ngập gần vào nhà người dân. Ảnh: H.G.

Một trong số các tuyến đường chính tại TP Đà Nẵng - Nguyễn Văn Linh bị ngập nặng. Ảnh: H.G.

Nhiều xe máy chạy qua đoạn nước sâu bị tắt máy. Ảnh: H.G.

Một số xe khác chọn phương án chạy trên vỉa hè nhằm tránh tắt máy. Ảnh: H.G.

Nhiều nơi tại TP Đà Nẵng ngập hơn 50cm. Ảnh: H.G.

Mưa lớn, nước ngập khiến giao thông hỗn loạn. Ảnh: H.G.