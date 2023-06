Chiều 22/6, phát biểu tại phiên thảo luận Luật Căn cước công dân sửa đổi, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) góp ý về việc ghi quê quán trên thẻ căn cước công dân.

“Liệu ghi quê quán theo quê bố, trong khi bố đã xa quê gốc, thậm chí ra nước ngoài ở thì sẽ như thế nào?”, ông Trí đặt vấn đề.

Theo đại biểu đoàn Hà Nội, nhiều người sẽ lúng túng lúc khai báo ở mục quê quán khi làm thủ tục hành chính. Bởi vậy, ông đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu hướng dẫn cách khai quê quán cho hợp lý, đúng, khoa học và thống nhất.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị lực lượng công an chụp ảnh thẻ căn cước đẹp hơn. (Ảnh: QH)

Ông Nguyễn Anh Trí cũng đề nghị, trong hồ sơ cơ sở dữ liệu quốc gia cần ghi đủ các mục như nơi sinh, trú quán, quê quán, nguyên quán. Vì 4 mục này có thể giống nhau nhưng không phải một.

“Lúc tôi còn nhỏ, các mục này đều có nhưng dần dần lại bị rút gọn. Việc rút gọn này rất không nên”, ông Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm.

Tại hội trường, ông Nguyễn Anh Trí nêu thực tế ảnh in trên thẻ căn cước công dân không được đẹp. Do vậy, đại biểu đoàn Hà Nội đề nghị về ảnh của công dân trên thẻ, công an nên chụp đảm bảo “đúng và đẹp”.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, có quá nhiều thông tin công dân được nêu ra trong dự thảo luật, trong đó có những nội dung trùng lặp, không cần thiết.

Do vậy, đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể thông tin nào buộc phải cập nhật và thông tin nào chỉ để áp dụng cho những trường hợp cá biệt.

Đại biểu Phạm Văn Hoà nêu ý kiến tại hội trường.

“Nghề nghiệp có thể thay đổi theo thời gian. Xét nghiệm ADN tốn kém, không phải ai cũng có thể đi xét nghiệm, nếu bắt buộc là tốn kém”, ông Phạm Văn Hòa nói.

Đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng đề nghị quy định thông tin cá nhân trong dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước của cá nhân phải được bảo vệ mật.

Ngoại trừ các cơ quan bảo vệ pháp luật khai thác khi cá nhân vi phạm pháp luật, các trường hợp còn lại muốn khai thác dữ liệu phải được sự đồng ý của cá nhân đó, kể cả các cơ quan, tổ chức chính trị.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn), việc điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước công dân là phù hợp. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị nghiên cứu thêm việc bỏ mục quê quán trên thẻ căn cước, bởi thông tin này là một cách để nhận diện lai lịch của công dân. Do vậy, đại biểu đề nghị không nên bỏ mục quê quán trên thẻ căn cước.

Phát biểu tại hội trường, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án luật.

“Về tên gọi của dự án luật, đa số đại biểu nhất trí tên gọi Luật Căn cước nhằm đảm bảo tính bao quát, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật”, Bộ trưởng Tô Lâm nói và cho biết, một số đại biểu đề nghị giữ nguyên tên gọi Luật Căn cước công dân như hiện nay.

Theo Bộ trưởng Công an, đa số đại biểu cho rằng, quy định trong dự thảo tương đồng với pháp luật của nhiều nước trên thế giới, nhất là các quốc gia phát triển và phù hợp với quy định của Hiến pháp, không xung đột với các luật khác.