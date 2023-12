{"article":{"id":"2226656","title":"Dai-ichi Life ‘bắt tay’ Garmin lan toả lối sống chăm sóc sức khoẻ chủ động","description":"Dai-ichi Life Việt Nam và Garmin Việt Nam bắt tay hợp tác, cùng hướng đến mục tiêu phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.","contentObject":"<p><strong>Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động</strong></p>

<p>Trong những năm gần đây, xu hướng <a href=\"https://vietnamnet.vn/cham-soc-suc-khoe-tag11798419698831206851.html\" target=\"_blank\">chăm sóc sức khỏe</a> chủ động đang trở thành phong trào lan rộng tại Việt Nam. Người dân ngày càng chủ động tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, từ việc tập <a href=\"https://vietnamnet.vn/the-duc-tag14210293925591565227.html\" target=\"_blank\">thể dục</a>, đến việc tham gia các hoạt động cộng đồng như chạy bộ, đạp xe... </p>

<p>Theo một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, 95% số người được hỏi tại Việt Nam hiện đang tích cực thực hiện các mục tiêu về sức khỏe và thể chất mà họ đã đặt ra. Động lực chính trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe là tạo một “lớp lá chắn” bảo vệ sức khỏe toàn diện và mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho mỗi người. </p>

<p>Hướng đến mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho khách hàng, gia đình và cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đã bắt tay hợp tác với Garmin để xây dựng Hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu và công nghệ sức khỏe trên nền tảng Ứng dụng Dai-ichi Connect. Theo đó, cả hai doanh nghiệp sẽ phối hợp triển khai những hoạt động liên quan đến việc tối ưu dữ liệu sức khỏe khách hàng để đưa ra các giải pháp nâng cao sức khỏe, đồng thời hợp tác cung cấp các sản phẩm thể thao và công nghệ sức khoẻ hướng đến mục tiêu phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng của khách hàng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1398.jpg?width=768&s=vE82N803ABPhyOsK32UaMA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1398.jpg?width=1024&s=0VAr3sowqcEYadrlyzOwBQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1398.jpg?width=0&s=r2jFDd2BmgUfzoMkT3VK3g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1398.jpg?width=768&s=vE82N803ABPhyOsK32UaMA\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1398.jpg?width=260&s=N9aqvaQcXiHC-eNwtpUVVQ\"></picture>

<figcaption>Dai-ichi Life Việt Nam và Garmin Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược xây dựng Hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc</figcaption>

</figure>

<p><strong>Sống vui, sống khỏe chỉ với vài “cú chạm”</strong></p>

<p>Thông qua sự hợp tác với Garmin, khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam có thể dễ dàng biết những thông tin về chỉ số sức khỏe của bản thân để có thể điều chỉnh chế độ tập luyện, sinh hoạt mỗi ngày chỉ với vài “cú chạm” trên thiết bị di động. Bên cạnh đó, khách hàng còn tìm được những thông tin hữu ích thông qua các bài viết về sức khỏe, thường thức đời sống; hỗ trợ khách hàng kịp thời nhận biết các vấn đề liên quan đến sức khỏe, từ đó mang đến giải pháp điều trị, chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp khách hàng và gia đình chủ động xây dựng lối sống khỏe mạnh, năng động hơn mỗi ngày.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image-123650291-1399.jpg?width=768&s=TgEOa6Z0nGHQlwGVWsDTdQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image-123650291-1399.jpg?width=1024&s=Cbtq3ycGWS2WfsBxfoFt-A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image-123650291-1399.jpg?width=0&s=-dC3ZJ7GW2yfqNB9LaLMqA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image-123650291-1399.jpg?width=768&s=TgEOa6Z0nGHQlwGVWsDTdQ\" alt=\"image 123650291.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image-123650291-1399.jpg?width=260&s=HvrSrEqduJJXboGiXLKwJQ\"></picture>

<figcaption>Các chỉ số sức khỏe, thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe dễ dàng tìm thấy trên ứng dụng Dai-ichi Connect</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tham gia Chương trình điểm thưởng thông qua việc sử dụng các tính năng liên quan đến sức khỏe trên ứng dụng Dai-ichi Connect, tích lũy điểm để nhận ưu đãi hoặc đổi quà hỗ trợ sức khỏe: đồng hồ Garmin, phiếu mua hàng giảm giá khi mua thiết bị Garmin.</p>

<p><strong>Chung sứ mệnh nâng cao sức khỏe cho người dân Việt</strong></p>

<p>Với sứ mệnh “Vì tương lai an tâm hạnh phúc của người dân Việt”, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực mang đến các sản phẩm, dịch vụ, chú trọng đầu tư công nghệ số nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn tài chính toàn diện cho khách hàng và gia đình thông qua bốn giá trị trải nghiệm: Bảo vệ tài chính, tạo dựng tài sản, nâng cao sức khỏe thể chất & tinh thần và kết nối yêu thương. </p>

<p>Hướng đến mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho khách hàng, gia đình cùng cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đã tiên phong đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất thông qua chương trình Đi/Chạy bộ và hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương” từ năm 2021 đến nay. Mùa thứ ba của chương trình đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 3/12/2023 vừa qua, thu hút hơn 33.000 người tham gia, hơn 16,5 triệu km được ghi nhận và đóng góp 5 tỷ đồng cho cộng đồng. Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực để chương trình này trở thành hoạt động rèn luyện thể chất thường niên, đầy tính kết nối và truyền cảm hứng sống tích cực, lan tỏa tình yêu thương - yêu thương bản thân và gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương trái đất đến với mọi người.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image003-1400.jpg?width=768&s=8Kpy8vZyo1gtBWksUODqlw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image003-1400.jpg?width=1024&s=p7Zjvs2mgfTIgU_ysy0c4A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image003-1400.jpg?width=0&s=uOl8J_CKcRMoUjEzjiF6wQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image003-1400.jpg?width=768&s=8Kpy8vZyo1gtBWksUODqlw\" alt=\"image003.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image003-1400.jpg?width=260&s=sKN8hCy34DKhoQy8Jzj9WQ\"></picture>

<figcaption> “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương” - chương trình tập luyện thể dục thể thao, đầy tính kết nối và truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng</figcaption>

</figure>

<p>Sứ mệnh của Garmin Việt Nam là cải thiện sức khỏe cho người dùng bằng cách phát triển các thiết bị đeo phong phú và hệ sinh thái được kết nối, cùng phần mềm quản lý sức khỏe cung cấp dữ liệu cảm biến sinh học đầy đủ hơn và dễ tiếp cận hơn cho các nhà nghiên cứu. Đây sẽ là bước đệm mới cho việc mở rộng kinh doanh của Garmin Việt Nam và góp phần thúc đẩy xu hướng sống năng động, xây dựng một cộng đồng lành mạnh, lan tỏa năng lượng tích cực đến mỗi người, mỗi nhà.</p>

<p>Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc cho người dân Việt, Dai-ichi Life Việt Nam và Garmin Việt Nam nỗ lực xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững trên tinh thần “Khách hàng là trên hết”, hướng đến lối sống khỏe mạnh, chủ động và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.</p>

