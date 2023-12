Cả hai Đăng kiểm viên nêu trên đều thuộc Chi Cục Đăng kiểm số 8. Cơ quan điều tra xác định, bị can Nhân nhận hối lộ hơn 70 triệu đồng, bị can Long nhận hối lộ trên 170 triệu đồng.

Bị can Phòng Ngô Phú Nhân tại cơ quan công an. Ảnh Công an Cần Thơ

Cơ quan điều tra cũng xác định, các đăng kiểm viên có hành vi nhiều lần nhận tiền của đại diện các chủ phương tiện để bỏ qua một số quy trình, quy định về đăng kiểm, nhằm giải quyết nhanh, thủ tục đơn giản, kiểm định đạt theo nhu cầu của người đưa tiền.

“Việc nhận hối lộ của các đăng kiểm viên diễn ra thường xuyên, có sự cấu kết, ăn chia giữa đăng kiểm viên máy và đăng kiểm viên vỏ; nhiều trường hợp các đăng kiểm viên lại nhận làm dịch vụ trọn gói đăng kiểm cho những phương tiện do mình thực hiện kiểm định; nhiều trường hợp không đi kiểm tra thực tế”, cơ quan điều tra nêu.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Mai Công Hưng (37 tuổi), Đoàn Bá Quỳnh, Vũ Văn Huyền là các đăng kiểm viên về hành vi “nhận hối lộ”.

4 bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Cần Thơ

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can là đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 8. Công an xác định có hành vi nhận tiền khi tiến hành kiểm tra, kiểm định phương tiện đường thủy, nhiều trường hợp đăng kiểm viên lợi dụng tư cách đăng kiểm viên “vừa đá bóng, vừa thổi còi” nhận làm dịch vụ trọn gói, kiểm định nhanh “hỏa tốc”.