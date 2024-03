Mời độc giả theo dõi tọa đàm trực tuyến:

Nhà báo Lương Bằng:

Kính thưa quý vị và các bạn!

Nhiều khách hàng của điện lực Hà Nội đang băn khoăn khi thấy hóa đơn tiền điện tháng này tăng cao, thậm chí gấp đôi so với kỳ hóa đơn trước đó. Nhiều thắc mắc đã được khách hàng đặt ra với ngành điện Hà Nội.

Lý do được giải thích là điện lực Hà Nội đã thay đổi lịch ghi chỉ số từ tháng 2/2024. Khi chuyển đổi về ngày cuối tháng thì hoá đơn tiền điện trong tháng này sẽ cao hơn so với bình thường, do số ngày tiêu thụ điện tăng lên tới gần 2 tháng.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng tại Hà Nội vẫn chưa hết băn khoăn.

Để thông tin đầy đủ hơn tới bạn đọc, hôm nay, báo VietNamNet tổ chức tọa đàm LÀM RÕ CÁCH TÍNH HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN.

Tại buổi Tọa đàm hôm nay, xin trân trọng giới thiệu:

- Bà Tô Lan Phương - Trưởng ban Kinh doanh Điện lực Hà Nội

- Ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và tăng trưởng xanh

- Chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình, Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet, tặng hoa cho các đại biểu. Ảnh: Thạch Thảo

Dưới đây là nội dung buổi giao lưu: