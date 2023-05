Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo danh sách 201 địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024.

Các điểm thi được đặt tại các trường THPT và THCS. Danh sách này nêu rõ tên điểm thi, địa chỉ điểm thi, số phòng thi và số phòng dự phòng tại điểm thi.

Theo danh sách được công bố, điểm thi có nhiều phòng thi nhất là Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam với 43 phòng.

Một số điểm thi có nhiều phòng thi như THPT Nguyễn Du-Thanh Oai (40 phòng thi); THPT Xuân Mai (39 phòng thi); THPT Khương Đình, THCS Trần Duy Hưng-Cầu Giấy, THPT Chúc Động (38 phòng thi); THPT Chu Văn An, THPT Quốc Oai (37 phòng thi); THPT Ngọc Tảo (35 phòng thi); THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THCS Yên Nghĩa-Hà Đông (34 phòng thi)...

Để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh, mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu hai phòng thi dự phòng để kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất. Các điểm thi THCS Dương Nội-Hà Đông và THPT Tiến Thịnh có 5 phòng thi dự phòng tại mỗi điểm thi.

Theo quy định, mỗi điểm thi phải bảo đảm yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày và đáp ứng các quy định tại quy chế thi do Bộ GD-ĐT ban hành.

Trưởng điểm thi là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng của trường THPT. Cán bộ coi thi được điều động từ các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào các trường công lập không chuyên của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10-11/6 tới. Học sinh làm ba bài thi gồm: Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút).

Với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Dự kiến, chậm nhất ngày 4/7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi của thí sinh và từ ngày 8-9/7 sẽ công bố điểm chuẩn.

Danh sách 201 điểm thi lớp 10 không chuyên ở Hà Nội:

Theo TTX