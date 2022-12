Giải vô địch Bóng đá thế giới 2022 (World Cup 2022) vừa diễn ra thì cơ quan công an đã triệt phá một vụ án lớn về cá độ bóng đá bất hợp pháp. Kinh doanh đặt cược hợp pháp đã được Chính phủ cho phép từ đầu năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động.

Bóng lăn cá độ tung hoành

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai, triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng với số tiền giao dịch 30.000 tỷ đồng. Theo đó, qua điều tra, theo dõi, vào ngày 21 và 22/11, lực lượng cảnh sát hình sự đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.