Nhiều địa phương chuyển đổi số trong tuyển sinh đầu cấp

Thời gian qua, Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác đã tập trung ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập và nổi bật là việc áp dụng chuyển đổi số trong tuyển sinh đầu cấp.

Theo thống kê tại cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội đến 24h ngày 9/7, thành phố có 149.560 hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công vào lớp 6, chiếm 91,47% trong tổng số 163.507 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024.

Trước đó, từ ngày 1 đến 3/7, cấp tiểu học có tỷ lệ hồ sơ đăng ký thành công vào lớp 1 đạt 88%. Hai đơn vị có tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh đạt 100% gồm quận Hoàng Mai và huyện Đan Phượng.

Số liệu thống kê trên Cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội trong đợt tuyển sinh trực tuyến

Trong khi đó, từ năm học 2023 - 2024, lần đầu tiên TP.HCM thực hiện tuyển sinh đầu cấp từ mầm non, lớp 6, lớp 10 hoàn toàn trực tuyến. Bước chuyển đổi này tạo nhiều thuận lợi cho đông đảo phụ huynh trong tất cả các bước đăng ký tuyển sinh, nhận kết quả, xác nhận nhập học. Đặc biệt, tính minh bạch trong công tác tuyển sinh được tăng cường.

Đây cũng là năm đầu TP.HCM sẽ thí điểm áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là bản đồ GIS) tại thành phố Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Bình.

Cụ thể, học sinh sẽ được học tại trường gần nơi cư trú, việc bố trí chỗ học có thể xem xét không phân theo địa giới hành chính của phường như lâu nay.

Căn cứ dữ liệu tuyển sinh của phụ huynh trên hệ thống, ban tuyển sinh các quận sẽ sắp xếp, phân bổ chỗ học cho học sinh, có thể áp dụng bản đồ GIS để tham khảo.

Sau khi hoàn thành việc phân bổ chỗ học, Phòng GD-ĐT sẽ cập nhật toàn bộ kết quả lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp và phụ huynh nộp hồ sơ nhập học cho con em mình.

Còn tại TP Thanh Hóa, từ năm học 2022-2023, thành phố đã đẩy mạnh chuyển đổi công tác tuyển sinh từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến và yêu cầu 100% các trường triển khai.

Nhiều trường học tại Thanh Hóa ngay từ cuối tháng 6 sẽ tiến hành tập huấn lại việc sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến cho giáo viên, đồng thời hướng dẫn phụ huynh, học sinh đăng ký hồ sơ tuyển sinh trực tuyến cho con em.

Trường học hỗ trợ phụ huynh trong tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: Minh Đức.

Năm học 2023 - 2024 cũng là năm đầu tiên Sở GD-ĐT Hà Giang áp dụng tuyển sinh trực tuyến đầu cấp ở tất cả các trường.

Với hình thức này, phụ huynh và học sinh có thể sử dụng ứng dụng Zalo trên điện thoại cá nhân, tìm kiếm Zalo OA của Sở GD-ĐT, sau đó đăng ký tuyển sinh vào các lớp đầu cấp với thông tin là số Căn cước công dân hoặc mã định danh.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Giang, lần đầu tiên triển khai tiếp nhận đăng ký tuyển sinh vào các cấp bằng nền tảng Zalo, Sở GD-ĐT đã nhận được hơn 56.592 lượt đăng ký tuyển sinh trong 22 ngày.

Tính đến ngày 31/5, Hà Giang đã tiếp nhận số lượng hồ sơ đăng ký gồm: Các lớp mầm non có 8.724 hồ sơ; lớp 1 là 19.503 hồ sơ; lớp 6 có 19.524 hồ sơ; lớp 10 có 8.956 hồ sơ; số hồ sơ bị từ chối là 201 (do thí sinh không đủ điều kiện về học lực, thời gian cư trú để tuyển sinh vào các trường chuyên biệt), giảm đáng kể so với năm 2022 là trên 7.000 hồ sơ.

Năm học 2024 – 2025: Hà Nội không còn cảnh thu hồ sơ trực tiếp

Việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp đã được triển khai rộng khắp các địa phương, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục giúp phụ huynh thuận tiện hơn khi làm hồ sơ nhập học cho con.

Chị Trần Bích Lan (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con gái lớp 1, tôi thấy đăng ký tuyển sinh trực tuyến rất nhanh gọn, giúp phụ huynh đỡ mất thời gian và cũng đảm bảo tính chính xác.

Hơn nữa, nếu gặp vấn đề tôi gọi điện là được giáo viên và nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ, vậy là chỉ cần điện thoại hoặc máy tính tôi có thể đăng ký học cho con thay vì mang hồ sơ xếp hàng nắng nôi, vất vả. Giờ con tôi đã có tên trong danh sách của trường nên tôi rất yên tâm".

Thầy Lê Đức Lượng - Trưởng nhóm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến (Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Hà Nội), chia sẻ giai đoạn tuyển sinh đầu cấp, ban tuyển sinh trường nhận được khá nhiều điện thoại của phụ huynh nhờ trợ giúp các phần việc liên quan đến đăng nhập hồ sơ cho con trên cổng trực tuyến.

Có phụ huynh không biết thực hiện thao tác, có phụ huynh lại không có thiết bị và đường truyền để đăng nhập. Với những trường hợp như vậy, nhóm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đều có cách thức để giúp đỡ kịp thời và tạo sự yên tâm, hài lòng cho phụ huynh khi tên con họ được nhập thành công lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp mà không cần phải mang hồ sơ đến tận trường để nộp như những năm trước.

Mặc dù đang công tác, nhưng chị Lưu Phương Thoa (TP Hà Giang) vẫn có thể đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến trên ứng dụng Zalo OA của Sở GD-ĐT cho con gái.

“Nhà trường hướng dẫn kỹ nên tôi đăng ký học cho con khá nhanh chóng, không gặp khó khăn.

Quan trọng là tôi có thể đăng ký hồ sơ cho con mình ở bất kỳ đâu, điều này tạo sự thuận tiện cho phụ huynh và học sinh, không phải mất nhiều thời gian, công sức để đến trường nộp hồ sơ”.

Một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua, đó là việc tuyển sinh vào THPT của các học sinh trên địa bàn Thủ đô. Chỉ vài ngày trước đây, tình cảnh phụ huynh phải xếp hàng trắng đêm để nhập học cho con vào lớp 10 tại một số trường tư ở Hà Nội lại xuất hiện trong đợt tuyển sinh năm nay. Không ít trường hợp đủ hoặc thừa so với điểm chuẩn nhưng vì "chậm chân" nên đã phải ra về trong tiếc nuối và bức xúc.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng bước vào thời đại 4.0, yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ thì cách thức làm các thủ tục nhập học trực tiếp là rất lạc hậu và khó có thể chấm dứt được tình cảnh phụ huynh phải xếp hàng trắng đêm như đã và đang diễn ra ở Hà Nội.

Về vấn đề này, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở GD-ĐT đã chấn chỉnh và luôn nỗ lực trong chuyển đổi số. Thời gian tới, sẽ triển khai tuyển sinh trực tuyến, góp phần giảm sự vất vả cho phụ huynh.

"Hà Nội phấn đấu từ kỳ tuyển sinh năm học 2024 – 2025, tất cả các trường trên địa bàn sẽ triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến, không còn trường nào thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp", ông Cương nhấn mạnh.

Đồng thời, người đứng đầu Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin.