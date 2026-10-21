Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Sáng 21/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Trong đó, Chính phủ đề xuất bổ sung thời hạn thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm vào Bộ luật Lao động, đồng thời xác định rõ trách nhiệm thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Làm rõ trách nhiệm thông báo lịch nghỉ lễ, Tết

Theo dự thảo, Thủ tướng căn cứ điều kiện thực tế để quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh hằng năm. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau vào trước ngày 30/9.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải

Hiện khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động mới quy định thẩm quyền của Thủ tướng trong việc quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh, chưa quy định thời hạn thông báo lịch nghỉ của năm tiếp theo.

Nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm đã được giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại nghị định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nội vụ. Với lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất đưa nhiệm vụ trên vào Bộ luật Lao động, kèm thời hạn thực hiện trước ngày 30/9 hằng năm.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ các quy định về phân quyền.

So với phương án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung dự thảo được chỉnh lý để làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là thông báo lịch nghỉ trên cơ sở quyết định của Thủ tướng.

Đề xuất quy định về ngày nghỉ 24/11 có hiệu lực ngay khi luật được thông qua

Một nội dung khác được Chính phủ đề xuất là bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh sách ngày nghỉ lễ, Tết trong Bộ luật Lao động. Người lao động được nghỉ một ngày, hưởng nguyên lương.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, Quốc hội đã có nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, ngày nghỉ này chưa được ghi nhận trong Bộ luật Lao động.

Việc bổ sung nhằm bảo đảm thống nhất giữa các quy định, đồng thời thể chế hóa chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam.

Dự thảo Bộ luật Lao động nêu: Bỏ ngành nghề “cho thuê lại lao động” khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chuyển từ cấp phép sang cơ chế đăng ký ký quỹ và thông báo hoạt động (Điều 52, 53, 54).

Chính phủ đề xuất luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định bổ sung ngày nghỉ 24/11 vào Bộ luật Lao động được đề nghị có hiệu lực ngay từ ngày Quốc hội thông qua.

Dự án luật gồm 7 điều, được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Việc sửa đổi 5 luật còn nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong giai đoạn 2025-2026, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, nghị định để triển khai một số nội dung theo cơ chế được ủy quyền lập pháp. Đây là giải pháp trong thời gian chưa sửa luật.

Do đó, các luật liên quan cần được sửa đổi để bảo đảm hoạt động quản lý thông suốt, đồng bộ, không tạo khoảng trống pháp lý từ ngày 1/3/2027.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay, Ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào Bộ luật Lao động, theo đó người lao động được nghỉ một ngày, hưởng nguyên lương. Báo cáo thẩm tra cũng ghi nhận có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Ngoài các quy định về nghỉ lễ, Tết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành việc bỏ điều kiện kinh doanh cho thuê lại lao động, chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, không tạo khoảng trống pháp lý; làm rõ trách nhiệm liên đới của bên thuê lại khi doanh nghiệp cho thuê lại lao động vi phạm hoặc mất khả năng trả lương, đóng bảo hiểm xã hội.