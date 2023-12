Sáng 19-12, Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam tổ chức hội thảo về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trong quản trị quốc gia.

Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về hội quần chúng

Phát biểu đề dẫn, TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam cho biết, hiện cả nước có hơn 70 nghìn hội, trong đó hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh là 587 hội.

Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị định số 45/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, bên cạnh những mặt được, một số quy định của nghị định không còn phù hợp, chưa bao quát, điều chỉnh hết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

TS. Trần Anh Tuấn

Vì vậy, việc xây dựng nghị định mới thay thế Nghị định 45 là cần thiết, để kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về hội quần chúng, hoàn thiện các quy định phù hợp với Hiến pháp 2013, khắc phục các tồn tại, đổi mới hoạt động của hội theo nguyên tắc tự chủ, tự quản…

Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ Thang Thị Hạnh thông tin dự thảo nghị định thay thế Nghị định 45 được Bộ Nội vụ khởi động xây dựng từ năm 2014. Thời gian từ năm 2015 đến 2018, Bộ này đã 7 lần trình Chính phủ. Ban cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị.

Tháng 8/2023, Ban Bí thư đã thông qua Quyết định số 118 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Đây là căn cứ quan trọng để thể chế hóa nội dung liên quan đến nhóm đối tượng là hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Ngay sau khi có quyết định này, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện lại dự thảo nghị định, gửi lấy ý kiến một số bộ, ngành và cơ quan có liên quan, xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Căn cứ ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định.

Phải là luật chứ không thể là nghị định

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng Nghị định 45 ban hành năm 2010, trước khi Hiến pháp 2013 ra đời, nên về mặt pháp lý đã hết hiệu lực. Việc ban hành một nghị định mới thay thế sẽ làm phát sinh một vấn đề pháp lý không thể vượt qua là trái với quy định của Hiến pháp.

Cụ thể, Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Vì vậy theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, một văn bản pháp lý quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội tất nhiên là hạn chế quyền tự do lập hội. Mà như vậy, theo quy định của Hiến pháp 2013, văn bản đó phải là luật chứ không thể là nghị định.

TS Nguyễn Sĩ Dũng

Ông Dũng đề nghị nên chuyển các quy định tại dự thảo thành luật. Làm như vậy sẽ cùng lúc giải quyết được hai việc: Không còn cấn cá chuyện vi phạm quy định của Hiến pháp; đồng thời giải quyết được “món nợ” xã hội nói rất nhiều là nợ Luật về hội.

Nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp cũng nêu mong muốn, nếu xây dựng được một luật về hội là tốt nhất, bởi tính pháp lý cao hơn. Cần đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hội.

GS.TS luật học Nguyễn Đăng Dung cũng ủng hộ phương án có luật và giảm bớt các thủ tục can thiệp của nhà nước.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cũng đề nghị cân nhắc kỹ việc ban hành nghị định này; không nên xem đây là giải pháp tình thế trong lúc chờ đợi, vì giải pháp tình thế này là vi Hiến.

"Nếu Bộ Tư pháp thẩm định thông qua thì không làm tròn trách nhiệm trước nhà nước, trước Chính phủ”, ông Liên lưu ý.