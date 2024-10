Ghi nhận vào ngày 17/10, tại khu vực ngã tư Ao Cá, nơi giao nhau giữa quốc lộ 18 và đường Hạ Long, đã xảy ra tình trạng hỗn loạn vào đầu giờ đi làm và tan tầm. Lượng phương tiện dồn về đây rất lớn, gây ra xung đột giao thông giữa các xe lưu thông trên quốc lộ 18 và những xe từ đường Hạ Long hướng đến Bệnh viện Bãi Cháy, cũng như chiều ngược lại.

Bên cạnh đó, nhiều phương tiện muốn rẽ trái hoặc phải phải dừng lại giữa đường để chờ cho dòng xe khác đi qua. Tình trạng này đã dẫn đến ùn tắc giao thông, dù khu vực ngã tư rất rộng.

Không có hệ thống đèn tín hiệu chỉ dẫn, nhiều phương tiện đi từ khu vực Bệnh viện Bãi Cháy ra ngã tư Ao cá phải dừng giữa đường để chờ ô tô trước đi qua. Ảnh: Phạm Công

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc tại ngã tư Ao Cá là do hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã bị trục trặc trong nhiều năm nhưng chưa được khắc phục. Theo ghi nhận, đèn tín hiệu không hoạt động, khiến các tài xế cảm thấy rất bức bối.

Tài xế Nguyễn Thái Dương (SN 1994, trú tại TX Quảng Yên) chia sẻ: "Bình thường, tôi chỉ mất chưa đến 1 phút để qua ngã tư Ao Cá, nhưng từ khi hệ thống đèn tín hiệu bị hỏng, việc đi lại ở khu vực này trở nên rất khó khăn".

Hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư Ao cá hư hỏng nhiều năm nay không được sửa. Ảnh: Phạm Công

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh thừa nhận sự bất cập đang diễn ra tại ngã tư Ao Cá do hệ thống đèn tín hiệu bị trục trặc trong nhiều năm. Ông cho biết việc sửa chữa gặp nhiều rắc rối do liên quan đến các thủ tục pháp lý. Nguyên nhân là do hai dự án chồng lấn giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long.

Xung đột giao thông tại ngã tư Ao Cá. Ảnh: Phạm Công

Cũng theo ông Minh, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh là đơn vị triển khai dự án hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư Ao Cá, tuy nhiên dự án này đã tạm dừng thi công để phục vụ công tác kiểm tra.

"Sở GTVT Quảng Ninh đã có rất nhiều văn bản báo cáo, họp liên ngành rất nhiều cuộc. Vướng mắc ở chỗ, tài sản là của nhà thầu nhưng dự án không được triển khai tiếp. Trong khi đó chính quyền muốn bỏ tiền ra sửa thì cũng không thể đụng vào tài sản của nhà thầu thi công, vì vậy UBND tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo tháo gỡ", ông Minh nói.

Lãnh đạo Sở GTVT Quảng Ninh thông tin thêm, không chỉ mỗi ngã tư Ao Cá mà còn có 3 nút giao thông bị trục trặc hệ thống đèn tín hiệu cũng thuộc dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh triển khai.

Về giải pháp trước mắt, ông Minh cho biết, trước tình trạng không sửa được thì hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư Ao Cá sẽ được tắt đi, tiếp đó tổ chức phương án giao thông tạm thời, đảm bảo phương tiện qua lại không bị ùn ứ.

Vào giờ tan tầm, CSGT TP Hạ Long có lực lượng túc trực và chặn một đầu đường Hạ Long giao với quốc lộ 18 và ngược lại. Việc này nhằm ưu tiên cho phương tiện đi thẳng trên quốc lộ 18, xe từ trong nội thị đi ra sẽ phải rẽ hướng khác.