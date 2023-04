Tắm biển Cửa Đại, đạp xe vòng quanh phố cổ, đi thuyền gỗ trên sông Thu Bồn, ngồi thuyền thúng thăm rừng dừa Bảy Mẫu là những trải nghiệm đã quen thuộc với nhiều du khách khi tới Hội An (Quảng Nam).

Hiện nay, để tiếp tục tạo sức hút đối với khách du lịch trong nước và quốc tế, nhiều trải nghiệm du lịch mới liên tiếp được tung ra tại địa phương này.

Chơi thuyền buồm catamaran trên biển Cửa Đại

Khác với du thuyền Catamaran tại Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang (Khánh Hoà), thuyền buồm catamaran ở biển Cửa Đại là loại thuyền nhỏ, chạy chủ yếu bằng sức gió, tốc độ trung bình của thuyền là khoảng 12 hải lý/ giờ, nếu gắn động cơ thì có thể lên ​​đến 15 hải lý/ giờ.

Về cấu tạo, thuyền buồm thuộc loại Monohull (còn gọi là tàu đơn thân). Trong khi đó, catamaran là loại tàu nhiều thân, phù hợp với những khách hàng chưa từng đi thuyền vì mang lại sự thoải mái. Trước giờ xuất phát, các lái tàu lâu năm kiểm tra tỉ mỉ vỏ thuyền, dây chão, buồm, bánh lái… để đảm bảo an toàn trong hành trình. Du khách mặc áo phao và ngồi trên thành thuyền, đeo kèm dây cố định ở bắp chân. Chiếc thuyền có thể chở 4 du khách. Với trải nghiệm này, họ sẽ lênh đênh trên biển khoảng 1 giờ, dập dềnh theo những con sóng lớn, trực tiếp cảm nhận nắng, gió và sóng biển táp vào cơ thể.

Du khách phấn khích trải nghiệm thuyền buồm catamaran trên biển Cửa Đại

Lái thuyền thường là những ngư dân nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo kĩ năng lái thuyền buồm catamaran. Trong quá trình điều khiển thuyền, họ sẽ giới thiệu cho du khách về biển Cửa Đại, hướng dẫn cách lái, điều khiển thuyền buồm.

Anh Nguyễn Viết Cường (lái thuyền) cho biết: Thuyền buồm catamaran có kích cỡ tương tự cano nhỏ nhưng có hai thân thuyền rẽ nước, không “cưỡi sóng” như cano. Do đó thuyền du ngoạn khá êm dù gặp sóng mạnh.

Anh Nguyễn Nhạc (du khách từ Hà Nội) chia sẻ: "Tôi từng tham gia trải nghiệm thuyền buồm ở nước ngoài nhưng đây là lần đầu tiên tham gia tại biển Việt Nam. Trải nghiệm mới lạ này mang tới sự phấn khích, giải tỏa mọi mệt mỏi, áp lực cuộc sống, cho phép người chơi hòa mình thiên nhiên và thêm yêu vẻ đẹp biển đảo Việt Nam".

Chi phí tham gia trải nghiệm này là 840.000 đồng/giờ/hai khách, phù hợp với những nhóm khách gia đình, cặp đôi, nhóm bạn.

Thời điểm thích hợp để chơi Catamaran trên biển Cửa Đại là những ngày ấm áp, bắt đầu từ tháng 4 tới khoảng tháng 8-9 hàng năm. Du khách thậm chí có thể di chuyển bằng loại thuyền này từ biển Cửa Đại tới Cù Lao Chàm.

Hoài cổ nơi phố Hội trên chiếc sidecar

Sidecar, hay còn gọi là mô tô thuyền từng là loại mô tô ba bánh đặc chủng của lực lượng vũ trang. Hiện nay, sidecar là thú chơi của người yêu xe cổ.

Hiện nay tại Việt Nam không nhiều nơi có dịch vụ du lịch bằng sidecar

Tại Hội An, loại xe này được một khu resort nổi tiếng đưa vào phục vụ du khách đi tour ngắm cảnh đồng quê mộc mạc. Với lịch trình 2 tiếng, du khách sẽ qua các điểm đến như bờ biển Cửa Đại, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, lò gạch cũ, phố cổ... Trên đường đi, thay vì tập trung lái xe, du khách có thể thoả thích ngắm nhìn những rừng dừa, cánh đồng, những dãy nhà cổ... và thoải mái chụp ảnh.

Những chiếc sidecar rong ruổi qua nhiều cảnh đẹp của Hội An

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể đặt tour dạo chơi núi Khỉ, rong ruổi từ Hội An đến bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng...

Chi phí tham gia trải nghiệm này 1,2 triệu đồng/tiếng/xe, mỗi xe chở tối đa 2 khách.

Đua kayak trên sông Để Võng

Nhiều du khách khi nhắc tới Hội An thường chỉ nhớ tới sông Hoài, sông Thu Bồn. Thế nhưng, mảnh đất này còn được bồi đắp phù sa bởi con sông Để Võng. Đây từng là một tuyến thủy lộ quan trọng kết nối giao thương giữa hai đô thị Đà Nẵng, Hội An ở nhiều thế kỷ trước.

Dòng sông Để Võng bình yên, trong xanh

Lênh đênh chiếc kayak, khách du lịch có thể thong dong ngắm nhìn dòng sông, cuộc sống bình yên của bà con hai bên bờ, hít hà không khí trong lành và tận hưởng những cơn gió lồng lộng của buổi sớm mai hay xế chiều. Trải dọc theo dòng sông là những hàng dừa cao vút xào xạc, những nếp nhà cũ kĩ nhuộm màu thời gian, hay những ngư dân miệt mài quăng chài mưu sinh.

Mỗi du khách sẽ được trang bị áo phao, hướng dẫn chèo thuyền cơ bản ở khu vực sát bờ trước khi ra giữa sông. Mỗi đoàn 3-4 du khách sẽ có 2 hướng dẫn viên hỗ trợ để đảm bảo an toàn. Loại kayak này khá dễ chèo, dễ điều hướng, phù hợp với cả những người lần đầu tiên trải nghiệm.

Một số khu nghỉ tại Hội An cung cấp dịch vụ chèo thuyền kayak miễn phí cho du khách. Với các tour kayak khá, tùy vào lịch trình, giá dao động từ 350.000 - 700.000 đồng/khách.

Lái xe địa hình mạo hiểm trên đồi cát ven biển

Nếu đam mê thể thao mạo hiểm và ưa thích sự mới lạ, du khách khi tới Hội An có thể di chuyển khoảng 50km về phía Nam Hội An để trải nghiệm đường đua địa hình dài 1km ven bãi biển Tam Tiến, một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Việt Nam ở Quảng Nam.

Sự phấn khích của du khách sẽ được tăng dần khi chiếc xe tiến vào những khúc cua, đồi cát dốc, tiếng động cơ gầm rú và bụi cát tung mù mịt. Vượt qua đồi cát, chiếc xe tiến về bờ biển Tam Tiến trải dài, nước biển xanh, trong vắt, đẹp mộng mơ.

Đường đua mạo hiểm off-road Blue Beach Track được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Đội ngũ nhân viên sẽ được đào tạo bài bản để đảm bảo tất cả lái xe tuân thủ nguyên tắc an toàn trong quá trình trải nghiệm. Đây là trải nghiệm khá thú vị mà du khách có thể kết hợp trong chuyến du lịch Hội An.

Chi phí tham gia đua xe địa hình mạo hiểm là 600.000 đồng/lượt 15 phút, tối đa 3 khách/lượt và khách hàng từ 18 tuổi trở lên.

Biển Tam Tiến cũng là địa điểm lý tưởng để chơi các môn thể thao như chèo kayak, thuyền buồm catamaran hay lướt ván...

Hội An luôn làm mới mình

Bà Nguyễn Bảo Phượng, Quản lý Vận hành tour của Vivu Journeys nhận định, hiện nay du khách khi tới Hội An bên cạnh tham gia các hoạt động truyền thống như đi bộ thăm phố cổ, đạp xe, bơi lội thì có xu hướng tìm kiếm các hoạt động vui chơi, giải trí hiện đại, mới mẻ, qua đó kéo dài thời gian lưu trú tại địa phương.

"Những dịch vụ mang tính riêng biệt như đi sidecar tại khu nghỉ Victoria Hội An hay đua xe địa hình tại khu nghỉ TUI BLUE Nam Hội An mang đến sự tươi mới, năng động, tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan địa phương, rất thu hút du khách", bà Phượng cho biết.

Những dịch vụ như thuyền buồm catamaran, đi sidecar, đua xe địa hình mạo hiểm có mức chi phí cao so với hoạt động truyền thống. Tuy nhiên, những dịch vụ này vẫn thường xuyên "cháy chỗ".

"Trải nghiệm mà du khách thu lại xứng đáng với chi phí họ bỏ ra, do đó, họ hài lòng, sẵn sàng chi trả. Trước đây, nhiều người nghĩ những dịch vụ trên chỉ phù hợp với du khách nước ngoài nhưng hiện nay, du khách Việt Nam cũng ưa chuộng", ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Victoria Hội An cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đánh giá, dự án đua xe địa hình mạo hiểm hay sự xuất hiện ngày càng phổ biến của những trải nghiệm như thuyền buồm catamaran, kayak, sidecar sẽ góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch mới, độc đáo và an toàn cho du khách, qua đó nâng cao hơn nữa hình ảnh của tỉnh Quảng Nam trong mắt của du khách Việt Nam và quốc tế.