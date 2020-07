25/07/2016

Cơ quan công an Phòng An ninh chính trị - Nội bộ tỉnh Nghệ An (PA83) đã tiến hành điều tra vụ việc thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng có điểm các môn “bất thường” Hóa 8 điểm, Vật lý 10 và Toán 0.