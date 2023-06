Ngày 13/6, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra các vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông và bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều cùng ngày, đại diện hai đơn vị đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Quảng Ngãi. Trong buổi khảo sát và làm việc, 3 bên đã thống nhất và đề nghị chỉnh lý gần 10 điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, tại Km1028+100, vòng xuyến tại nơi giao QL1 với tuyến Dốc Sỏi - Dung Quất chưa hợp lý, đảm bảo. Hướng đi Nam - Bắc bị che khuất tầm nhìn do có cột biển quảng cáo to, vòng xuyến to nhưng tuyến đường nhỏ gây mất trật tự an toàn giao thông. Đảo tròn phía đầu đường nhánh, chiều cao của đảo gây hạn chế tầm nhìn. Đoàn kiến nghị bỏ cột quảng cáo, hạ độ cao đất để tăng tầm nhìn.

Vòng xuyến tại nơi giao nhau QL1 với tuyến Dốc Sỏi - Dung Quất

Đối với Km1032+550, bên phải tuyến, tường rào của nhà dân xây sát đường cong khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông đối với xe đi vào buổi tối. Tổ kiến nghị Khu Quản lý đường bộ III phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tường rào trong tháng 7.

Tường rào nhà dân xây sát đường

Km1037+900 (QL1 với ĐT 62B - Ngã 3 Trà Bồng), tín hiệu đèn giao thông hướng Nam - Bắc cùng lúc sử dụng tín hiệu đèn đỏ đối với làn đường sát dải phân cách, đèn xanh đối với làn trong cùng lúc với đèn xanh nhánh đường tỉnh ĐT-62B chưa hợp lý, tiềm ẩn yếu tố gây mất an toàn giao thông. Tổ công tác kiến nghị điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông.

Đèn tín hiệu tại Km1037+900 chưa hợp lý

Tại Km1044, đây là khu vực nút giao ngã 3, bán kính cua rẽ nhỏ, có biển cho phép quay đầu xe tại vị trí này nguy cơ mất an toàn giao thông. Tổ công tác ý kiến không cho phép quay đầu xe tại vị trí nút giao nêu trên. Đề nghị Khu Quản lý đường bộ III phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ lựa chọn vị trí quay đầu xe phù hợp. Trong tháng 7 thực hiện việc phối hợp và có biên bản làm việc.

Km1044 tiềm ẩn tai nạn giao thông

Tại Km1045+700, cổng làng vào thôn văn hóa Thế Lợi bị khuất tầm nhìn lối ra, vào, tại đây có nhiều xe tải qua lại. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra hành lang an toàn giao thông, bổ sung gờ giảm tốc, đèn cảnh báo, và đề xuất điểu chỉnh điểm mở.

Đoạn đường qua cổng làng văn hóa Thế Lợi

Km1047+900, khu vực này là điểm mở dải phân cách giữa, tình trạng người dân đi ngược chiều diễn ra phổ biến, có nguy cơ mất an toàn giao thông. Nội dung này tổ công tác đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và Ban an toàn giao thông tỉnh để thống nhất, đề xuất giải pháp xử lý.

Tại Km1049+550, QL1 xã Tịnh Phong (ngã tư hàng Da), huyện Sơn Tịnh, đây là khu vực ngã tư, đường nhánh hẹp, trong khu vực nút giao có cột điện, đây là khu vực nhà dân đông đúc, khó cải thiện tầm nhìn.

Nội dung này, đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông làm việc với chính quyền địa phương xem xét, đề xuất phương án phù hợp.

Tại Km1049+550, khu vực ngã tư, đường nhánh hẹp, trong khu vực nút giao có cột điện...

Tại Km1057+500, đây là ngã tư dạng chữ X, khoảng cách hai đường nhánh tương đối xa nhau so với khu vực nút giao. Đèn tín hiệu giao thông và dải phân cách giữa bố trí hơi xa khu vực nút giao, nên việc tổ chức giao thông đạt hiệu quả chưa cao.

Tổ công tác đề nghị Khu Quản lý đường bộ III nghiên cứu, xem xét tổ chức lại giao thông phù hợp theo hướng điều chỉnh vị trí bố trí đèn tín hiệu và dải phân cách giữa cho phù hợp.

Tại km1057+500, đây là ngã tư dạng chữ X

Đối với đoạn từ Km1072+500 – Km1080+800, khu vực này có nhiều đường nhánh, trong đó có khoảng 8 vị trí chưa được bố trí vạch giảm tốc. Tổ đề nghị Khu Quản lý đường bộ III có ý kiến với BOT để tăng cường hệ thống báo hiệu đường bộ tại các khu vực có đường nhánh và xem xét bổ sung hộ lan tôn sóng.