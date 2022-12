Diễn viên 5 tuổi tham gia nhiều phim hot giờ vàng gây chú ý

An Nhiên là diễn viên nhỏ tuổi nhất trong phim đang phát sóng 'Đừng làm mẹ cáu'. Cô bé vào vai Happi - con gái của Hạnh (Quỳnh Kool) với biểu cảm và những câu thoại rất đáng yêu. Dù mới 5 tuổi nhưng đây không phải là lần đầu diễn viên nhí này đóng phim. Trước 'Đừng làm mẹ cáu', An Nhiên từng góp mặt trong các phim của VFC như: Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Thương ngày nắng về, Đấu trí. Ngay cả các diễn viên người lớn và chuyên nghiệp cũng mơ ước được tham gia nhiều phim giờ vàng trong thời gian ngắn như An Nhiên. "Happi là em bé thông minh, nhanh nhẹn, bắt nhịp với đoàn làm phim rất nhanh. Với một em bé đáng yêu thế này thì mình không thể khó chịu hay cáu gắt được", Quỳnh Kool chia sẻ về An Nhiên khi lần đầu vào vai mẹ con trên phim.

Trong chương trình Chuyển động 24h, MC Thụy Vân thắc mắc vì sao An Nhiên - cô bé mới 5 tuổi còn đang học đánh vần có thể nhớ hết lời thoại dài trong phim. An Nhiên nói: "Nếu con quên các cô cho con nói lại câu đấy để xem con có nhớ không. Từ nào không biết con nhờ các cô dạy lại mình".

An Nhiên và Quỳnh Kool ở hậu trường phim. Cô bé nói khi nào cần khóc sẽ ra với mẹ để mẹ nói thêm những câu buồn cho An Nhiên có thể khóc được.

Để có thể tự tin trước ống kính với vai trò diễn viên nhí, An Nhiên đã có thời gian dài rèn luyện với tư cách là mẫu nhí.

Cô bé tự tin sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang với tư cách người mẫu. An Nhiên cũng từng tham gia đóng quảng cáo hay làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang trẻ em.

An Nhiên vô cùng thần thái khi làm mẫu trình diễn, thậm chí từng đảm nhiệm vị trí khách mời diễn vị trí First Face trong show thời trang lớn.

Chính vì được rèn luyện bản lĩnh trình diễn trước ống kính từ nhỏ nên An Nhiên đóng phim vô cùng tự nhiên. Dù còn rất nhỏ nhưng mẹ của Nguyễn Ngọc An Nhiên đã lập cho cô bé trang Facebook riêng hiện có 63 nghìn người theo dõi. An Nhiên hứa hẹn sẽ là lứa diễn viên nhí còn tỏa sáng trên phim Việt thời gian tới.

Quỳnh An