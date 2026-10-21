SINGAPORE - Triệu Vy xuất hiện tại sự kiện của nhà tạo mẫu tóc Kim Robinson sau 5 năm vắng bóng. Nữ diễn viên cho biết đang tập trung viết kịch bản và sáng tạo phim bằng AI.

Ngày 21/10, Stheadline đưa tin Triệu Vy bất ngờ xuất hiện tại Singapore vào tối 20/10, sau 5 năm gần như vắng bóng trước công chúng. Nữ diễn viên tham dự sự kiện do nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Kim Robinson tổ chức.

Tại sự kiện, Triệu Vy trang điểm nhẹ, nhuộm tóc nâu ánh vàng, diện áo kẻ ô đen phối cùng chân váy trắng. Cô trông tươi tắn, liên tục mỉm cười trước ống kính. Sự xuất hiện của nữ diễn viên thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi và cổ vũ.

Triệu Vy cùng Kim Robinson và nam diễn viên Singapore Lý Nam Tinh tham gia phỏng vấn với truyền thông. Cô cho biết gần đây bận viết kịch bản, đồng thời thử nghiệm làm phim bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng bạn bè.

Triệu Vi lộ diện tại sự kiện sau 5 năm vắng bóng. Ảnh: Sinchew

Nữ diễn viên xem khá nhiều phim do AI tạo ra. Có lần, cô thấy mẹ mình, khi ấy đã ngoài 70 tuổi, chăm chú xem một bộ phim như vậy và khen nội dung hấp dẫn, diễn biến nhanh. Từ đó, Triệu Vy cũng bắt đầu xem phim AI cùng mẹ.

Theo cô, phim AI đang được ưa chuộng tại Trung Quốc. Công nghệ này có thể tạo ra những bối cảnh và hình ảnh khó thực hiện bằng cách quay phim thông thường, mang đến thêm nhiều ý tưởng sáng tạo cho các nhà làm phim.

Khi được hỏi có nhớ diễn xuất hay không, Triệu Vy mỉm cười cho biết cô thời gian gần đây xem lại những bộ phim cũ được phát sóng lại.

Lần xuất hiện này của Triệu Vy nhanh chóng thu hút sự chú ý sau nhiều năm cô gần như rút lui khỏi các hoạt động công khai.

Triệu Vy sinh năm 1976 tại Trung Quốc, là diễn viên, ca sĩ kiêm đạo diễn. Cô nổi tiếng khắp châu Á với vai Tiểu Yến Tử trong loạt phim Hoàn Châu Cách Cách, sau đó ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Tân dòng sông ly biệt, Họa bì...

Năm 2021, nữ diễn viên bất ngờ vướng ồn ào và gần như rút lui khỏi làng giải trí Trung Quốc.

Nữ diễn viên trả lời phỏng vấn (8Worlds):