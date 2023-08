Chiều 7/8, người dùng mạng xã hội Facebook phát hiện Fanpage của Công an TP Hà Nội xuất hiện một số hình ảnh nhạy cảm. Những hình ảnh này nhanh chóng được gỡ.

Fanpage của Công an thành phố Hà Nội có 650.000 lượt theo dõi

Thông tin với VietNamnet, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, Fanpage của Công an TP bị đối tượng xấu tấn công. Các đơn vị đang khắc phục sự cố này. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cũng đang phối hợp với các đơn vị xác minh, điều tra để xử lý.

Trước đó, từ giữa tháng 6/2019, Fanpage chính thức của công an TP Hà Nội ở địa chỉ www.facebook.com/CongAnThuDo đi vào hoạt động.

Fanpage có 650.000 lượt theo dõi, do cán bộ của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố quản trị, đăng bài và vận hành.

Fanpage có dấu tích xanh xác nhận và luôn có đội ngũ tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân.