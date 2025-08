Hai bên nhấn mạnh mối quan tâm chung trong việc tiếp tục đối thoại và hợp tác về các vấn đề nhân quyền trên tinh thần xây dựng và cởi mở, dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết chung.

Đại biểu hai bên tham gia phiên Đối thoại Nhân quyền thường niên tại Hà Nội.

Các cuộc thảo luận xoay quanh bốn lĩnh vực cốt lõi: quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; quyền dân sự và chính trị; pháp quyền và cải cách pháp luật; và hợp tác tại các diễn đàn nhân quyền đa phương.

EU và Việt Nam đã xem xét những bước tiến trong thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như xem xét tác động của biến đổi khí hậu đối với các cá nhân trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương. EU hoan nghênh những tiến bộ và nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường việc hưởng thụ đầy đủ các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, và thúc đẩy bình đẳng giới.

EU ghi nhận những sửa đổi pháp luật gần đây trong lĩnh vực quyền lao động thông qua Luật Công đoàn Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01.07.2025, và hoan nghênh những giải thích và thông tin do Việt Nam cung cấp về vấn đề này. EU đặc biệt nhấn mạnh việc phê chuẩn Công ước số 87 của ILO và Nghị định về các tổ chức đại diện của người lao động và thương lượng tập thể.

Liên quan đến Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), Việt Nam chia sẻ những tiến bộ trong việc thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị, bao gồm thông tin về cuộc đối thoại gần đây về báo cáo quốc gia lần thứ tư với Ủy ban ICCPR vào ngày 7 và 8/7/2025.

EU tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền dân sự và chính trị, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội ôn hòa, và tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác, bao gồm cả những bên tham gia vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, và sự cần thiết phải đảm bảo một môi trường thuận lợi cho sự tham gia hiệu quả của họ, bao gồm cả trong bối cảnh của PCA và EVFTA.

Việt Nam đã chia sẻ thông tin về tiến bộ trong việc tăng cường pháp quyền và những nỗ lực tái cấu trúc hệ thống hành chính, tinh giản bộ máy nhà nước để nâng cao hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn và thúc đẩy việc thụ hưởng các quyền trong kỷ nguyên mới của sự phát triển đất nước.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về cải cách pháp luật và tư pháp tại Việt Nam nhằm tăng cường pháp quyền, nhấn mạnh tầm quan trọng của tính độc lập của ngành tư pháp, quyền tiếp cận tư vấn pháp lý, các biện pháp bảo vệ quyền tố tụng hợp pháp và các tiêu chuẩn xét xử công bằng, cũng như điều kiện nhà tù phù hợp. Trong khi tái khẳng định lập trường kiên quyết phản đối án tử hình trên toàn thế giới, EU hoan nghênh những tiến triển gần đây trong lĩnh vực lập pháp tại Việt Nam, theo đó số lượng tội danh chịu án tử hình đã được giảm từ 18 xuống còn 10.

Việt Nam đã cập nhật về việc thực hiện Rà soát Định kỳ Phổ quát. EU khuyến khích Việt Nam mở rộng lời mời tham gia đối với tất cả các Thủ tục Đặc biệt cũng như tăng cường hơn nữa sự tham gia với các cơ chế của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền.

EU và Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác hơn nữa tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc về những vấn đề cùng quan tâm, như nhân quyền và biến đổi khí hậu.

Đối thoại Nhân quyền được đồng chủ trì bởi ông Phạm Hải Anh, Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam, và bà Paola Pampaloni, Phó Giám đốc Điều hành, Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu, khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đối thoại Nhân quyền tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2026 tại Brussels, Bỉ.